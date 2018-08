Ontdekkingsreiziger vindt 'buitenaards ruimteschip' in de Bermudadriehoek: "Zoiets heb ik nog nooit gezien" AV

09 augustus 2018

15u38

Darrell Miklos, een ervaren ontdekkingsreiziger, zag tijdens één van zijn expedities naar oude scheepswrakken iets vreemds op de bodem van de oceaan in de Bermudadriehoek: een gigantisch object van zo'n negentig meter lang. Volgens de avonturier en zijn team is het vreemde ding "van buitenaardse afkomst".

Ontdekkingsreiziger Darrell Miklos jaagt samen met zijn team op oude scheepswrakken op de bodem van de oceaan in het programma 'Cooper's Treasure' op Discovery Channel. Deze keer trok Miklos naar een verborgen plek in de Bermudadriehoek, nabij de Bahama's, die bezaaid is met gezonken schepen.

Om scheepswrakken op de bodem van de oceaan te vinden, gebruikt Miklos de geheime kaarten van zijn vriend en NASA-astronaut Gordon Cooper, die in 2004 overleed. In de jaren zestig stelde de astronaut 'geheime kaarten' samen om zo meer dan honderd magnetische 'onregelmatigheden' in de Caraïben vanuit de ruimte te identificeren.

(lees verder onder de foto)

" USO"

Wat de doorwinterde ontdekkingsreiziger op de bodem van de oceaan vond, overtrof zijn stoutste verwachtingen. "Het was een formatie die anders was dan alles wat ik ooit heb gezien. Het 'ding' was veel te groot om een scheepswrak te zijn."

Het ding is negentig meter lang en heeft vreemde uitstulpingen. Miklos concludeerde dat het gigantische object wel een USO, een unidentified submerged object, moest zijn. "Het zag er niet uit als iets dat door de mens of natuur werd gemaakt. Ik heb een jarenlange ervaring en we identificeerden al zoveel verschillende scheepswrakken, maar zoiets heb ik nog nooit gezien".

Naast het vermeende ruimteschip, vond de ontdekkingsreiziger ook andere bizarre formaties rondom het grote object, bedekt met een dikke laag koraal. Miklos gelooft dat ze waarschijnlijk honderden of duizenden jaren oud zijn.

Na zijn ontdekking, dook Miklos meteen in de kaarten en papieren van Cooper op zoek naar verdere aanwijzingen. De astronaut schreef 'unidentified object' neer op de kaart waar Miklos het vreemde object vond. Volgens Miklos moest Cooper wel verwijzen naar "iets dat niet van deze wereld was". Nu wil Miklos samen met zijn team het zogenaamde 'buitenaards ruimteschip' uit het water halen voor verder onderzoek.

(lees verder onder de video)

Gordon Cooper

Gordon Cooper was een pionier in de ruimtevaart. Maar naast zijn leven als astronaut, zou hij er een geheime agenda op nagehouden hebben. De Amerikaanse regering zou hem in de jaren zestig gevraagd hebben om naar 'nucleaire dreigingen' op zoek te gaan. Daarmee werden waarschijnlijk Russische onderzeeërs of nucleaire raketten bedoeld. Miklos meent dat Cooper de vreemde positie van de scheepswrakken opmerkte in de Caraïben, terwijl hij een spionagemissie vanuit de ruimte uitvoerde en daarbij een kaart creëerde.

Cooper zou Miklos lang geleden de kaarten - inclusief gedetailleerde info en exacte coördinaten - gegeven hebben nadat hij de diagnose van Parkinson kreeg en in 2004 stierf op 77-jarige leeftijd.

Of de astronaut effectief spionagewerk verrichte en de scheepswrakken in kaart bracht, wordt sterk betwijfeld. Volgens sommigen is het onmogelijk dat Cooper uit het raam van het ruimteschip kon kijken, vreemde formaties op het wateroppervlak kon waarnemen en de lengte- en breedtegraad kon noteren. Cooper nam wel degelijk foto's vanuit de ruimte, maar niet in het gebied van de Caraïben. Bovendien zou geen enkele van die foto's een plek kleiner dan een stad kunnen weergeven.

(lees verder onder de foto)

Mysterie Bermudadriehoek verklaard

Voor 'scheepswrakjagers' zoals Miklos en zijn team is de Bermudadriehoek tussen Miami, de Bermuda-eilanden en Puerto Rico, een aantrekkelijke plek. De bodem ligt namelijk bezaaid met schepen en vliegtuigen die er in de loop der jaren zonken. Sommigen zijn ervan overtuigd dat aliens of kraters, het antwoord vormen op het misterie. Nu lijkt er toch een nieuwe wetenschappelijke verklaring te zijn voor het fenomeen.

Een groep oceanografen aan de universiteit van Southampton, het Verenigd Koninkrijk, is ervan overtuigd dat 'rogue waves' of monstergolven de honderden schepen lieten zinken. "Monstergolven kwamen voor in mythes en in de verhalen van schippers, maar vandaag kunnen satellieten golven meten. Golven van zo'n dertig meter werden al waargenomen en geverifieerd."

(lees verder onder de foto)

De monstergolven ontstaan doordat stormwinden uit drie verschillende richtingen op de plek samen komen en zo de perfecte omgeving creëren voor monstergolven. De gigantische golven maken altijd deel uit van een storm en kunnen even snel weer verdwijnen als ze opkwamen.

