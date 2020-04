Ontdekker van hiv en Nobelprijswinnaar oogst kritiek na claim dat coronavirus in labo in Wuhan werd gemaakt

18 april 2020

Bron: CNews, Pourquoi Docteur, Le Parisien 2452 UPDATE Nobelprijswinnaar Luc Montagnier, de man die in 1983 hiv ontdekte en daarvoor de Nobelprijs kreeg, beweert dat het nieuwe coronavirus niet van natuurlijke oorsprong is en in een laboratorium is ontstaan. Montagnier, die niet vies is van enige polemiek en notoir , claimt dat Covid-19 per ongeluk uit een lab in Wuhan is ontsnapt. Hij deed de uitspraken bij de Franse zender CNews .



Voor de site Pourquoi Docteur ging hij daar nog dieper op in. “Met mijn collega, biowiskundige Jean-Claude Perez, heb ik de soort van het genoom (genetische samenstelling van een organisme, nvdr.) van dit virus nauwkeurig geanalyseerd.” Volgens de professor bevat SARS-CoV-2 fragmenten van het hiv-virus. “Maar die kunnen onmogelijk van een patiënt afkomstig zijn”, aldus Montagnier nog die vindt dat de theorie over de vismarkt als oorsprong van het virus een “mooi verhaaltje" is.

Poging om aidsvaccin te creëren

“Je kunt enkel hiv inbrengen in een genoom met hulp van moleculaire instrumenten. Het is zeer minutieus werk. Dat kan enkel in een hoog beveiligd laboratorium worden gedaan”, gaat Montagnier verder. “Men probeerde in Wuhan een vaccin tegen aids te ontwikkelen en vervolgens werd een virus ontwikkeld, dat per ongeluk uit het laboratorium ontsnapte. “Het lab in Wuhan is sinds het begin van de jaren 2000 gespecialiseerd in deze coronavirussen”, beweert hij . “Ze hebben expertise op dit gebied.”

Volgens de professor betekent de menselijke fout toch ook goed nieuws. “De natuur accepteert helemaal geen moleculair gepruts. Dit onnatuurlijk virus zal door de natuur weer geëlimineerd worden. Zelfs wanneer er niks wordt ondernomen, zal het stilaan weer verdwijnen", zegt de professor, die wel gelooft dat de maatregelen die nu genomen worden de pandemie helpen vertragen.

Kritische stemmen

Anne Goffard, viroloog en docent aan de faculteit farmaceutische wetenschappen in Lille, herinnert zich dat de studie door de auteurs zelf werd ingetrokken na “opmerkingen van de onderzoeksgemeenschap over de technische aanpak en de interpretatie van de resultaten”. Verder zegt Goffard dat als de onderzoekers daadwerkelijk op zoek zijn naar een vaccin tegen aids, het “onmogelijk is om gekke genetische manipulaties te maken”. “Dit is een uitstekend team van onderzoekers, dat verschillende artikels van een zeer hoog niveau heeft gepubliceerd. We moeten ze niet zien als dwazen en denken dat ze tovenaar spelen in hun laboratoria”.

Ook onderzoeker Etienne Decroly is kritisch. “Moleculaire manipulatie bestaat uiteraard. Een van de dingen die we proberen te achterhalen, is waarom virussen gevaarlijk zijn voor een bepaalde soort. We kunnen dus proberen nauwkeurige sequenties in te voegen om virulentiefactoren (stoffen afgescheiden door micro-organismen die ervoor zorgen dat het micro-organisme ziekteverwekkend wordt voor de mens, nvdr.) te creëren. Maar als we naar SARS-CoV-2 kijken, bewijst niets het bestaan van opzettelijk toegevoegde sequenties. We vinden sporen van een natuurlijke evolutie in het genoom van het virus”.

Niet eerste theorie

‘Complottheorieën’ die een fout gelopen experiment in een Chinees laboratorium aanwijzen als oorzaak van de huidige pandemie, doen al langer de ronde en er bestaat geen enkel hard bewijs voor. Zo legde de Amerikaanse kwaliteitskrant The Washington Post recentelijk de hand op documenten die aantonen dat de Amerikaanse regering zich jaren geleden zorgen maakte over de veiligheid in een lab in de Chinese stad Wuhan, waar het coronavirus als eerste uitbrak. Ze vreesde dat er mogelijk ooit een van de experimenten uit de hand zou lopen en dat een gevaarlijk virus zich dan over de hele wereld zou verspreiden.

