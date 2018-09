Onderzoekers ontdekken 'superbacterie' die tegen antibiotica kan HA

04 september 2018

06u53

Bron: Belga 0 Wetenschap Australische onderzoekers hebben een 'superbacterie' ontdekt die bestand is tegen alle bekende soorten antibiotica. Dat melden de onderzoekers van de Universiteit of Melbourne. De bacterie, genaamd Staphyloccus epidermidis, komt vooral voor in ziekenhuizen en is verwant aan MRSA.

De bacterie kan volgens de wetenschappers ernstige infecties veroorzaken en in sommige gevallen zelfs leiden tot de dood. Vooral verzwakte mensen kunnen geïnfecteerd raken door de bacterie. De dienst intensieve zorgen is daarom de plek waar de bacterie de meeste slachtoffers maakt.

Volgens de onderzoekers is het vooral dodelijk voor mensen die er al slecht aan toe zijn. De bacterie werd als eerste in Australië waargenomen, maar ook in andere delen van de wereld, waaronder Europa, zijn vormen van de bacterie gevonden. Uiteindelijk onderzochten de vorsers monsters in tien verschillende landen. "We troffen de bacterie aan in veel landen en ziekenhuizen in de wereld", zegt Ben Howden van de Universiteit van Melbourne.



Volgens de onderzoekers heeft de bacterie zich ontwikkeld vanwege het toenemende gebruik van antibiotica in ziekenhuizen. "Het lijdt geen twijfel dat de resistentie van bacteriën tegen antibiotica een van de grootste gevaren voor ziekenhuizen wereldwijd zijn", concludeert Howden.