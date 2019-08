Onderzoekers kunnen DNA koppelen aan hoe iemand eruitziet ttr

14 augustus 2019

11u02

Bron: belga 0 Wetenschap De wetenschappelijke variant op "Wie is het? ", het gezelschapsspel dat iedereen wel eens gespeeld heeft, komt steeds dichterbij. DNA koppelen met hoe iemand eruitziet, lukt namelijk steeds aardiger. “Geslacht, etnische afkomst en de vorm van de neus kunnen we goed afleiden uit DNA", zegt DNA-expert Peter Claes van de KU Leuven. Hij beschrijft in deze maandeditie van EOS een nieuwe methode voor forensisch onderzoek.

Uit DNA kan je afleiden hoe iemand er ongeveer uitziet. Dat biedt mogelijkheden om misdadigers te vinden die sporen hebben achtergelaten op de plaats delict. Vandaag zoeken speurders naar criminelen door DNA-monsters van een plaats delict te vergelijken met DNA uit databases. In zijn recente publicatie beschrijft Claes zijn nieuwe methode voor forensisch onderzoek.

Hij vergelijkt het met "Wie is het? ": "Stel dat ik een databank heb met pakweg alle foto's van Belgische identiteitskaarten. Die probeer ik te koppelen aan DNA dat is gevonden op een plaats delict. Het DNA zegt me onmiddellijk of het om een man of een vrouw gaat - dankzij analyse van het XY-chromosoom. Is het DNA van een man, dan kan je alle 'bordjes' met vrouwelijke gezichten 'omklappen'."

"De leeftijd kunnen we tot op drie à vier jaar nauwkeurig voorspellen", klinkt het. Maar net als in het spel zijn die kenmerken niet genoeg om voldoende personen te elimineren en tot die ene match te komen. Om nog meer kenmerken van het gezicht te voorspellen, zoekt Claes verder naar genen die invloed hebben op de gezichtsvorm. 'Inmiddels hebben we er 38 gevonden.'

Claes' methode wordt nog niet in België en Nederland toegepast. In België laten privacyregels enkel toe om het geslacht af te lezen.