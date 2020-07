Onderzoekers KU Leuven klaar om kandidaat-coronavaccin op mensen te testen Esther De Leebeeck

09 juli 2020

15u16 40 Wetenschap Virologen van het Rega-instituut aan de KU Leuven hebben hoopvolle resultaten geboekt in de zoektocht naar een coronavaccin. Alle proeven op hamsters zijn succesvol afgerond en beschermen tegen infectie met COVID-19. De KU Leuven plant nu haar kandidaat-vaccin in december op mensen te testen. Eerst nog een externe productiepartner vinden.

KU Leuven-professor Johan Neyts en dr. Kai Dallmeier zijn sinds januari met hun team op zoek naar een vaccin tegen het coronavirus. Uit de eerste proeven op hamsters bleek al dat één van de acht vaccins goede bescherming biedt. Maar de proeven moesten nog herhaald worden. En die zijn intussen allemaal succesvol afgerond. De onderzoekers ontwikkelden een vaccin dat hamsters beschermt tegen infectie met het coronavirus. Na toediening van dit vaccin was het virus niet of nauwelijks nog waar te nemen in de longen van de hamsters. Het kandidaat-vaccin is gemaakt op basis van het bestaande vaccin tegen gele koorts en daarmee is de KU Leuven - van de meer dan 160 vaccins die in ontwikkeling zijn - de enige die gele koorts als basis gebruikt.

Eén dosis voldoende

De virologen ontwikkelden eerst een infectiemodel in hamsters. Hiervoor werd het coronavirus in de neus van de hamsters gedruppeld. De dieren ontwikkelden vervolgens een longinfectie die vergelijkbaar is met COVID-19. Gezonde hamsters werden eerst gevaccineerd en enkele weken later werd het virus in de neus ingebracht. De controlegroepen kregen het gelekoortsvaccin of een placebo toegediend. “Bij de hamsters die het kandidaat-vaccin kregen, zagen we tot wel een half miljoen keer minder virus dan bij de hamsters uit de controlegroepen. De dieren bleven ook gespaard van een longinfectie. De longen van de proefdieren uit de controlegroepen waren daarentegen wel duidelijk aangetast”, verduidelijkt professor Johan Neyts. Bovendien bleek dat één dosis van het kandidaat-vaccin voldoende was om bescherming te bieden tegen de infectie. Bij meerdere dieren gebeurde dit bovendien al binnen de tien dagen na de vaccinatie.

KU Leuven als enige met vaccin tegen gele koorts aan de slag

Het kandidaat-vaccin - dat overigens de naam regavac-corona krijgt - is gemaakt op basis van het bestaande vaccin tegen gele koorts. In het gelekoortsvaccin werd een stukje van de genetische code van het coronavirus geplakt. Het team gebruikte dit platform al eerder om kandidaat-vaccins tegen ebola, zika en hondsdolheid te maken. “Het gelekoortsvaccin heeft zijn effectiviteit al meer dan eens bewezen”, licht Neyts toe. “Het wordt al zo’n tachtig jaar gebruikt en in die periode zijn er al bijna 800 miljoen mensen mee gevaccineerd. Eén dosis van het vaccin resulteert in levenslange bescherming tegen gele koorts.”

In de winter op mensen testen

Maar wat betekent dat voor het slaagpercentage? Onderzoekers werken eerst naar een preklinische fase op proefdieren, die dus nu in Leuven is afgerond. Het KU-Leuven team gaat vervolgens naar een zogenaamde fase 1, waarbij het kandidaat-vaccin op een kleine groep van mensen wordt getest. Vervolgens volgt nog een tweede fase. Dan wordt het kandidaat-vaccin op een grotere groep - een duizendtal mensen - getest om te zien of ze immuniteit en antistoffen opbouwen. In fase 3 - de laatste fase - worden tienduizenden mensen ingeënt en hetzelfde aantal krijgt een placebo. Pas als die laatste fase positief is, kan de overheid een go geven om het vaccin te gebruiken.

Het team van Neyts is dus nu klaar om naar fase 1 te gaan en het kandidaat-vaccin op mensen te testen. Al zal dat pas voor in de winter zijn. “Nu er een kandidaat-vaccin is, hebben we een productiepartner nodig. Wij kunnen als universiteit niet in productie gaan. Dat gebeurt volgens de strengste kwaliteitsnormen en dat kost miljoenen. Dat moet via een gespecialiseerd bedrijf dat daarvoor geaccrediteerd is”, zegt Neyts. De klinische studies kunnen dan weer wel in het UZ Leuven gebeuren. Het team is momenteel in gesprek met productiepartners. Normaal duurt het minstens tien jaar om een vaccin te ontwikkelen. “Je bent nooit zeker dat er effectief een vaccin komt, maar we zijn hoopvol. De bedoeling is om in december te starten met gezonde vrijwilligers”, besluiten ze.