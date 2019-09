Onderzoek Duitse overheid: plastic in 97 procent van de kinderen TT

17 september 2019

16u37

Bron: IPS 0 Wetenschap Bijna alle kinderen in Duitsland hebben sporen van plastic in hun lichaam, blijkt uit een Duitse overheidsstudie. De chemicaliën hebben vaak hormoonverstorende en toxische eigenschappen.

De studie, geleid door het Duitse ministerie van Leefmilieu, is nog niet gepubliceerd maar werd door de Duitse overheid openbaar gemaakt na een vraag van groene politici.

Uit analyse van bloed- en urinestalen van 2.500 kinderen tussen 3 en 17 jaar oud blijkt dat bij 97 procent additieven van plastic werden gevonden. Het plastic is afkomstig uit heel wat bronnen, waaronder voedsel- en drinkwaterverpakkingen, kookgerei en kledij. Jongere kinderen blijken meer plastic binnen te krijgen dan oudere kinderen en ook kinderen uit arme gezinnen tonen een hogere concentratie.



“Onze studie toont duidelijk aan dat plastic ingrediënten, die op steeds grotere schaal geproduceerd worden, ook in steeds grotere hoeveelheden in ons lichaam opduiken”, zegt Marike Kolossa-Gehring, een van de auteurs van het onderzoek in een reactie aan het Duitse weekblad Der Spiegel. “Daarbij is het vooral zorgwekkend dat de jongste kinderen, die het meest kwetsbaar zijn, ook het sterkst getroffen zijn.”

Gezondheidsrico's

Van heel wat van de stoffen is niet gekend welke risico’s ze hebben voor de gezondheid. Bovendien is al helemaal niet geweten wat het effect is van blootstelling aan een cocktail van de verschillende chemicaliën.

De onderzoekers maken zich met name zorgen over de hoge concentraties perfluoroctaanzuur (PFOA) die werden gemeten. Een op de vier kinderen vertoont een concentratie boven de drempelwaarde die veilig wordt geacht.

PFOA is vooral bekend als bestanddeel in de antikleeflaag van pannen, maar wordt ook in outdoorkledij gebruikt. De stof is schadelijk voor het voortplantingssysteem en toxisch voor de lever.

Andere additieven worden in verband gebracht met verstoring van het hormoonsysteem, obesitas, verminderde vruchtbaarheid, kanker en vertraagde ontwikkeling bij kinderen.

Meer over gezondheid

ziekten

kanker

milieu

PFOA

samenleving

obesitas