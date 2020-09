Ondergrondse meren ontdekt op Mars SVM

29 september 2020

12u27

Bron: Belga 0 Wetenschap Onder het oppervlak van de planeet Mars zijn drie grote zoutwatermeren ontdekt. Het water is waarschijnlijk heel zout, want het is vloeibaar bij extreme kou. De ontdekking staat in het prestigieuze wetenschapsblad ‘Nature’.

De meren bevinden zich onder de zuidpool van Mars. Ze zijn ontdekt met de satelliet Mars Express van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Die sonde ontdekte in 2018 ook al een ondergronds meer op Mars, op een diepte van 1,5 kilometer. De grootste plas heeft een omvang van 20 bij 30 kilometer. Er liggen een paar kleinere meren omheen.

Mars had vele miljoenen jaren geleden waarschijnlijk stromend water op het oppervlak, maar dat is verdwenen. Ondergronds bevindt zich nog wel water. Dat is mogelijk miljarden jaren oud. De meren zijn moeilijk te bereiken, maar zijn wetenschappelijk interessant omdat er leven zou kunnen voorkomen.

Op de aarde zijn vergelijkbare meren. Op vier kilometer onder de Zuidpool bevindt zich bijvoorbeeld het Vostok-meer. Dat is 250 bij 50 kilometer groot en ruim 400 meter diep.