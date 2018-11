Onder ideale omstandigheden zie je 13 gekleurde ‘vallende sterren’ per uur dit weekend AW

16 november 2018

11u07

Bron: Scientas 0 Wetenschap Naar goede gewoonte scheren de brokstukken en het stof van de komeet Tempel-Tuttle in de maand november doorheen de atmosfeer. Dit weekend is het opnieuw zover. De zwerm die de naam leonieden draagt, zal morgen aan de sterrenhemel verschijnen.

De meteorietenzwerm is vernoemd naar het sterrenbeeld Leeuw (Leo) en is jaarlijks in november te bewonderen. Het is een uitzonderlijke meteorenregen die soms zelfs verschillende kleuren heeft. Daarnaast zijn deze vallende sterren erg snel. Met snelheden van 71 kilometer per seconde behoren ze tot de snelste meteoren die er zijn. Je knippert dus best niet met de ogen als je ze wil spotten.



Morgen, 17 november, omstreeks 20 uur zullen de vallende sterren zichtbaar zijn. Al kan de heldere maan wel wat roet in het eten gooien. Die is voor 75 procent verlicht waardoor het ‘ruimtepuin’ misschien minder makkelijk te bewonderen is. Onder ideale omstandigheden zou je zo’n dertien meteoren per uur zien vallen.

Meteoren of vallende sterren

Meteoren zijn overgebleven kometen en afgebroken stukjes planetoïden. Zulke stukken steen en gruis worden ook wel eens vallende sterren genoemd. Doordat ze zo snel de aardatmosfeer binnendringen, verdampen ze. Dat zorgt voor de kleurrijke flitsen in de lucht.



Wie de sterrenregen wil bewonderen, gaat zaterdagavond vanaf 20 uur, met zijn voeten naar het oosten gericht, op de grond liggen.