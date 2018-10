Ondanks alle negatieve adviezen: "Jongeren kunnen baat hebben bij sexy avonturen op sociale media" Stan van Pelt

15 oktober 2018

12u46

Bron: de Volkskrant 0 Wetenschap Mensen leggen teveel nadruk op mogelijke negatieve gevolgen van de seksuele activiteiten van jongeren op sociale media, zegt de Nederlandse Marijke Naezer, die op het onderwerp doctoreerde. Zonde, want porno kijken en romantische tweets kunnen juist heel nuttig zijn voor de seksuele ontwikkeling van jongeren. "Als het mis gaat, moet je juist de daders aanspreken."

Naaktfoto’s van jongeren die rondgaan in appgroepen, seksfilmpjes die op internet belanden, slut shaming. De combinatie sociale media en seksualiteit van jongeren roept al snel negatieve associaties op. Daar moeten we vanaf, vindt antropoloog en genderstudies-onderzoeker Marijke Naezer. "Er is veel te weinig aandacht voor de positieve rol die sociale media spelen in de seksuele ontwikkeling van jongeren."

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN