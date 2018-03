Oncontroleerbaar Chinees ruimtestation valt zondag op Aarde China: "Mensen moeten zich helemaal geen zorgen maken" mvdb

29 maart 2018

13u40

Bron: Belga 0 Wetenschap Het onbestuurbaar geworden eerste Chinese ruimtestation, de Tiangong-1, valt zondag op Aarde terug. Dit heeft de gezaghebbende website spaceweather.com gemeld. China zegt ondertussen dat er geen reden tot ongerustheid is voor de luchtvaart of voor schade aan de grond.

Tot voorheen luidde het in Peking dat de terugkeer tussen 30 maart en 4 april zou plaatsvinden, terwijl het Europese Ruimtevaatbureau ESA het terugkeervenster naar 2 april vernauwde. Spaceweather.com zegt nu dat het zondag omstreeks 09.15 uur Belgische tijd zou gebeuren, met een onzekerheid van twintig uur.

De terugkeer zal in een gebied tussen 43 graden noorderbreedte en 43 graden zuiderbreedte gebeuren.

Geciteerd door het officiële persburau Xinhua zegt het Chinese Engineeringbureau voor de Bemande Ruimtevaart (CMSEO) dat het tien meter lange ruimteschip wellicht helemaal zal opbranden in de atmosfeer. "Mensen moeten zich helemaal geen zorgen maken", luidt het. "Het wordt geen vurige crash, maar meer iets als een meteorenstorm". Tijdens zo een storm vallen 1.000 tot 20.0000 meteoren per uur uit de kosmos, maar de kans dat een meteoriet van meer dan 200 gram iemand raakt is 1 op 700 miljoen, zegt het CMSEO.

Drie fasen

Het legt uit dat zo een terugval gewoonlijk in drie fasen gebeurt. In de eerste fase zorgt de atmosferische wrijving ervoor dat zonnepanelen, antennes en andere externe delen op een hoogte van zowat 100 km worden afgerukt. Tijdens de verdere afdaling brandt tengevolge van toenemende hitte en wrijving de hoofdstructuur van het ruimteschip op of explodeert ze. De desintegratie gebeurt op zowat 80 km hoogte.

De fragmenten blijven branden tot ze niet meer bestaan. Enkel een heel kleine hoeveelheid schroot bereikt het aardoppervlak, tengevolge van de geringe massa aan een zeer lage snelheid.

Overblijvende brokstukken zullen heel waarschijnlijk in plaats van dichtbevolkte gebieden te raken in zee storten, want zeeën vormen zeventig procent van het aardoppervlak. Sinds de jaren zestig is meer dan 15.000 ton ruimteschroot teruggevallen. Nooit is iemand geraakt, zegt het CMSEO.

Extreem toxisch

De Facebookgroep ESA Fans Group roept niettemin mensen, die een uit de lucht gevallen verkoold object vinden, op dit niet aan te raken. De Tiangong-1 heeft nog steeds extreem toxische en bijtende brandstof aan boord. De vinders dienen de bevoegde autoriteiten zoals politie of brandweer op de hooge te brengen.

Op 29 september 2011 lanceerde Peking zijn eerste ruimtestation, de Tiangong-1 (Hemels Paleis). Het is sinds 2013 niet meer operationeel en enkele jaren later verloor Peking de controle over het ruimteschip.