Onbemande zeilboot vaart om de Zuidpool heen

05 augustus 2019

21u03

Bron: ANP 0 Wetenschap Een onbemande zeilboot is helemaal zelfstandig om de Zuidpool heen gevaren. De 7 meter lange Saildrone vertrok half januari uit Bluff in het uiterste zuiden van Nieuw-Zeeland en kwam daar op zaterdag weer aan, 196 dagen later, na een tocht van meer dan 22.000 kilometer. De boot overleefde ijzige temperaturen, golven van 15 meter, stormwinden en botsingen met ijsbergen.

De boot zat vol sensoren die het klimaat in het poolgebied moeten bestuderen. De poolwateren zijn zo afgelegen, dat het heel moeilijk is om er te komen, en dus om informatie te vergaren. Alle metingen zijn gratis beschikbaar gesteld voor wetenschappers over de hele wereld.