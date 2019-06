Onbemande Dragon-ruimtecapsule veilig in zee geploft AW

04 juni 2019

10u32

Bron: Belga 0 Wetenschap Teruggekeerd van het Internationaal Ruimtestation ISS is een commercieel vrachtruimteschip van het type Dragon gisterenavond veilig in zee geploft, zo maakte het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA bekend.

De Canadese robotarm van het ISS liet gisteren om 18.01 uur Belgische tijd de commerciële cargo van SpaceX boven Myanmar los, nadat die robotarm het Amerikaanse ruimtetuig eerder op de dag van de Harmony-module had afgekoppeld. De Dragon was op 6 mei na lancering met een Falcon-9 van SpaceX bij de spacemeccano aangekomen voor een zeventiende operationele bevoorradingsmissie.



Waar de onbemande capsule 2.500 kilogram aan lading bij had voor het ISS, vervoerde ze bij de terugreis meer dan 2.100 kilogram aan onder andere wetenschappelijke hardware en resultaten van wetenschappelijke experimenten.

De "splashdown" in de Stille Oceaan gebeurde zoals voorzien om 23.48 uur Belgische tijd. De Dragon werd inmiddels opgehaald door een schip. Eenmaal de lading weer aan land is, verhuist het wetenschappelijk materiaal naar de betrokken labs over de wereld verspreid.

