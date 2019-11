Onbekende start-up ontdekt ‘heilige graal’ in toepassing zonne-energie, met steun van Bill Gates DBA

21 november 2019

12u38

Bron: CNN, DM 6 Wetenschap Heliogen, een geheimzinnige start-up die gesteund wordt door onder meer Bill Gates, heeft een doorbraak bereikt in de toepassing van zonne-energie. Via de nieuwe technologie zou voldoende hitte opgewekt kunnen worden om cement, staal of glas te maken. Zo zou zonne-energie écht fossiele brandstoffen kunnen vervangen. Dat meldt CNN.

Heliogen, een Amerikaans energiebedrijf dat dinsdag uit de schaduw trad, heeft een nieuwe manier gevonden om via artificiële intelligentie en een veld vol spiegels zoveel zonlicht te reflecteren dat het extreme hitte opwekt, tot boven de 1.000 graden Celsius.

En dat is een belangrijke doorbraak omdat zo, voor het eerst, geconcentreerde zonne-energie gebruikt kan worden om voldoende hitte te creëren om cement, staal, glas en andere industriële processen te kunnen maken. Met andere woorden: CO2-loos zonlicht zou fossiele brandstoffen kunnen vervangen in een van de sectoren met de grootste uitstoot ter wereld. Cement staat volgens het Internationaal Energieagentschap in voor maar liefst 7 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot.

“We introduceren technologie die de strijd kan aangaan met de prijs van fossiele brandstoffen, en dat zonder CO2-uitstoot”, legt Heliogen-CEO Bill Gross uit aan CNN. “En dat is de heilige graal.”

Steun van miljardairs

Heliogen krijgt de steun van miljardairs als LA Times-eigenaar Patrick Soon-Shiong en Microsoft-topman Bill Gates. Het bedrijf gelooft dat zijn technologie in staat zal blijken om de CO2-uitstoot van de industrie drastisch te verminderen.

In tegenstelling tot traditionele zonne-energietoepassingen, die doorgaans zonnepanelen gebruiken om de energie van de zon op te vangen, mikt Heliogen op geconcentreerde zonne-energie. Volledig nieuw is die technologie, met gebruik van spiegels, niet.

Artificiële intelligentie

Tot nog toe was het probleem echter dat die geconcentreerde zonne-energie onvoldoende hoge temperaturen bereikte om cement en staal te kunnen vervaardigen.

Maar daar bedacht Heliogen een oplossing voor: artificiële intelligentie. Het bedrijf gebruikt visualisatiesoftware, automatische hoekdetectie en andere geavanceerde technologie om een spiegelveld te trainen om zonnestralen naar één plek te leiden.

“Als je duizend spiegels neemt en die allemaal op eenzelfde punt richt, kan je extreem hoge temperaturen verkrijgen”, legt Gross uit. Volgens de Heliogen-topman zou zijn technologie op termijn gebruikt kunnen worden om op grote schaal zuivere waterstof te creëren, die vervolgens voor vrachtwagens en vliegtuigen zou kunnen worden gebruikt. “Als je groene waterstof zou kunnen maken, dan is dat een gamechanger”, aldus Gross. “Op lange termijn willen wij het groene waterstofbedrijf zijn.”