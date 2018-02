Onaantrekkelijke vrouwen bedriegen partner sneller volgens nieuwe studie Koen Van De Sype

13 februari 2018

12u06

Bron: Journal of Personality and Social Psychology 0 Wetenschap Wetenschappers van de Florida State University hebben onderzoek gedaan naar ontrouw en de factoren die daartoe leiden en ze kwamen tot enkele opmerkelijke bevindingen. Zo gingen minder aantrekkelijke vrouwen sneller vreemd. Hetzelfde gold voor mannen die voor hun huwelijk al heel wat korte relaties hadden gehad.

De onderzoekers publiceerden hun resultaten gisteren in het vaktijdschrift Journal of Personality and Social Psychology. Met het definiëren van de factoren die tot ontrouw leiden, hopen ze het gedrag te kunnen voorkomen en relaties meer kans op slagen te geven op langere termijn.

Bij de studie waren 233 pasgetrouwde koppels betrokken en zij werden tot 3,5 jaar gevolgd. Ze moesten tests ondergaan en vragenlijsten invullen waarmee ze onder meer aangaven hoe gelukkig ze zich voelden in hun huwelijk en of ze wel eens een scheve schaats hadden gereden.

Zo werden enkele factoren gedefinieerd die mee konden voorspellen of iemand een grotere kans had om vreemd te gaan of net niet. Daarbij ging het onder meer om leeftijd, aantrekkelijkheid en de ervaring met korte relaties in het verleden.

Seks

Jonge mensen en mensen die minder tevreden waren in hun huwelijk, bedrogen hun partner sneller. Opmerkelijk: proefpersonen die tevreden waren met de seks die ze hadden in hun relatie, gingen ook sneller vreemd. Wat kan suggereren dat ze een positievere houding hadden over seks en iets deden met dat gevoel, los van hun belangrijkste relatie.

Nog een belangrijke factor bleek aantrekkelijkheid te zijn. Minder aantrekkelijke vrouwen gingen sneller vreemd dan aantrekkelijke vrouwen (wat niet zo was bij mannen). En mannen met een minder aantrekkelijke partner gingen ook sneller vreemd (wat niet zo was bij vrouwen).

Korte relaties

Mannen die voor hun huwelijk veel korte relaties hadden gehad, liepen ook meer kans om hun echtgenote te bedriegen. Bij vrouwen was dat niet het geval.

“Met de komst van sociale media is de toegang tot alternatieve partners en de beschikbaarheid ervan enorm toegenomen”, aldus de onderzoekers. “Kennis van hoe je aan verleiding kan weerstaan, is belangrijker dan ooit om je relatie beter te begrijpen en in stand te houden.”