Obesitas, ondervoeding en klimaatverandering: de drie grootste bedreigingen voor de wereldbevolking ... en ze hebben gemeenschappelijke oorzaken IB

28 januari 2019

03u27

Bron: Reuters, Belga 0 Wetenschap Obesitas, ondervoeding en klimaatverandering zijn de drie grootste bedreigingen voor de wereldbevolking. Deze op het eerste zicht zeer uiteenlopende problemen hebben gemeenschappelijke oorzaken die globaal aangepakt moeten worden. Dat zeggen experts van de Universiteit van Auckland (Nieuw-Zeeland), de George Washington-universiteit (VS) en de ngo World Obesity Foundation vandaag in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet.

“De voorbije twintig jaar zijn obesitas, ondervoeding en klimaatverandering afzonderlijk beschouwd”, klinkt het bij de wetenschappers. “Maar de drie fenomenen spelen op elkaar in: het voedingssysteem is niet alleen verantwoordelijk voor de pandemieën van obesitas en ondervoeding, maar genereert ook 25 tot 30 procent van de uitstoot van broeikasgassen”, zeggen de experts.

Vooral “de veehouderij” is daarvoor verantwoordelijk: de internationale Voedings- en Landbouworganisatie stelt dat intensieve land- en bosbouw verantwoordelijk is voor een kwart van de CO 2 -uitstoot die onze planeet opwarmen.

Gemeenschappelijke oplossingen

De wetenschappers noemen "machtige commerciële belangen, een gebrekkig politiek antwoord én een gebrek aan mobilisatie door burgers" als gemeenschappelijke achterliggende oorzaken voor de in elkaar grijpende problemen van obesitas, ondervoeding en klimaatverandering en stellen dat de oplossingen dus ook gemeenschappelijk moeten zijn.

Het rapport, dat op een geëngageerde toon geschreven is, volgt op een rapport dat op 17 januari verscheen in The Lancet. Dat rapport ging over de link tussen voeding en milieu. Daarin werd ervoor gepleit om de wereldwijde consumptie van rood vlees en suiker te halveren, en die van fruit, groenten en noten en peulvruchten te verdubbelen.

Het nieuwe rapport, dat het werk is van 43 experts uit 14 landen, borduurt voort op die eerdere bevindingen. De auteurs stellen voor om de wereldwijde regeringssubsidies van meer dan 500 miljard dollar voor vlees, zuivel en andere voedingsindustrieën wereldwijd, te investeren in een meer duurzame en gezonde manier van landbouw. De vijf triljoen aan subsidies voor fossiele brandstoffen wereldwijd moet volgens de auteurs dan weer geïnvesteerd worden in hernieuwbare energie en duurzaam transport.

Vervuilend transport en gebrek aan lichaamsbeweging

"Onze transportsystemen, die gedomineerd worden door de auto, stimuleren een leven met weinig lichamelijke beweging, terwijl ze 14 tot 25 procent van de broeikasgassen genereren", klinkt het in het rapport, dat besluit dat het voedselproductiesysteem, het landbouwbeleid, de transportmiddelen en de verstedelijking verschillende schakels van een en dezelfde ketting zijn, die de mensheid en de planeet verstikt.

De multinationals van de voedingsindustrie, de zogenaamde 'Big Food', moeten worden omkaderd zoals nu al gebeurt met tabaksbedrijven. “Met marktkracht komt een industriële macht", klinkt het in het rapport. “Zelfs regeringen die het willen, hebben het moeilijk om op te boksen tegen de enorme druk die vanuit de voedingsindustrie komt.”

Bindend internationaal verdrag

De onderzoekscommissie stelt tot slot een bindend internationaal verdrag voor, dat de wereldwijde voedselproductie en -distributie moet verbeteren.

Wereldwijd worden jaarlijks vier miljoen overlijdens gelinkt aan obesitas, terwijl er zo'n 815 miljoen mensen ter wereld chronisch ondervoed zijn.