Nooit eerder kwamen we zo dicht bij de zon: NASA geeft deze prachtige beelden vrij TT

07 december 2019

13u16 31 Wetenschap Er vanop de aarde naar kijken is absoluut geen goed idee, maar dankzij de NASA kunnen we vandaag toch een prachtig mooie blik werpen op onze zon. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie heeft nieuwe beelden van onze grootste ster vrijgegeven, en niet zomaar de eerste de beste: nooit eerder kwam een onbemand ruimtetuig zo dicht bij de zon.

Ruimtesonde Parker werd in de zomer van vorig jaar de ruimte in gelanceerd en heeft als bestemming de zon. Of tenminste toch de rand ervan: want al is 6,2 miljoen kilometer voor ons onmetelijk ver, op kosmische schaal is het een peulschil. Mercurius, de planeet het dichtst bij de zon, staat bijvoorbeeld op zo’n 58 miljoen kilometer afstand. Ter vergelijking: de zon zelf heeft een doorsnede van een kleine 1,4 miljoen kilometer, de aarde is ‘amper’ 12.742 kilometer lang in doorsnede.

De foto die nu is vrijgegeven, is trouwens gemaakt op 24 miljoen kilometer afstand. Pas in 2024 moet Parker de corona binnenvliegen, het gebied bomvol straling en deeltjes dat je vanaf de aarde kunt zien tijdens een zonsverduistering.

Parker is naar de zon gestuurd om het gedrag van de ster te onderzoeken, en de mogelijke impact op de aarde. Zo zijn de wetenschappers van NASA geïnteresseerd in de zonnewind, waarbij een massa geladen deeltjes de ruimte in worden gestuurd, en het magneetveld van de zon. Parker ontdekte nu bijvoorbeeld al de magnetische stralingen die de zon uitstuurt, plots fel van richting kunnen veranderen.