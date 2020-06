Nog mijlenver van groepsimmuniteit: amper 7 procent Belgen heeft antistoffen tegen coronavirus, toename volledig stilgevallen TT

05 juni 2020

10u15

Bron: Belga 1 Wetenschap De strenge overheidsmaatregelen hebben de verdere verspreiding van het coronavirus sterk beknot. Dat besluiten onderzoekers van de UAntwerpen op basis van een grote serologische studie. Het aantal Belgen dat antistoffen tegen het coronavirus in het bloed heeft, is niet meer gestegen de voorbije weken.

In maart startte de UAntwerpen met een serologische studie op basis van restbloedstalen in labo's. Om de drie weken werden stalen opgehaald in alle hoeken van België, van mensen die niet in het ziekenhuis werden opgenomen. Ze hadden dus geen specifieke link met het coronavirus.

6,9 procent

Om te achterhalen hoeveel mensen daadwerkelijk aan het nieuwe coronavirus werden blootgesteld, gingen de onderzoekers op zoek naar antilichamen. "Uit de analyse van 3.253 bloedstalen blijkt dat 6,9 procent van de Belgen tegen het virus gevochten heeft", zegt onderzoekster Heid Theeten.



Eind maart bleek 3 procent van de Belgen antistoffen in het bloed te hebben, drie weken later was dat 6 procent. In de derde golf is de stijging minimaal en valt die volgens de onderzoekers zelfs volledig binnen de toevalsvariatie. "We kunnen dus zeggen dat de seroprevalentie niet meer gestegen is" zegt Theeten. "Tussen de eerste en de tweede collectie zagen we een sterkere stijging bij de 20-tot-29-jarigen en bij de 80-plussers. Ook die groepen tonen nu geen stijging meer."

De derde golf van de studie bevat bloedstalen die afgenomen werden in de periode tussen 18 en 25 mei. Antistoffen duiken pas één tot twee weken na de infectie op in het bloed. De onderzoekers konden dus infecties detecteren die opgelopen werden tot en met de eerste week van mei. Op 4 mei werden de eerste lichte versoepelingen van kracht, op 10 mei pas werd de 'bubbel van vier' geïntroduceerd.

Effect van de versoepelingen

De onderzoekers besluiten dat de strenge maatregelen wel degelijk effectief waren in het beknotten van de verspreiding van het virus. "Binnen enkele weken, uit de analyse van onze vierde bloedstalencollecte, zal het eerste effect van de versoepelingen duidelijk worden."

Van groepsimmuniteit zijn we, net als in de buurlanden, nog mijlenver verwijderd. "Bovendien is nog altijd niet bewezen in hoeverre mensen die antistoffen gevormd hebben, ook effectief beschermd zijn tegen een mogelijke nieuwe infectie", waarschuwt onderzoeker Pierre Van Damme.