Nobelprijs voor Geneeskunde gaat naar kankeronderzoek SVM

01 oktober 2018

11u38

Bron: Belga 0 Wetenschap De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar de Amerikaan James P. Allison en de Japanner Tasuku Honjo. Dat heeft het Karolinska Instituut meegedeeld. De onderscheiding komt hen toe omdat ze met een eiwit een nieuwe vorm van behandeling tegen kanker hebben uitgewerkt. Dankzij de therapie wordt een negatieve immuumregeling afgeremd.

Allison bestudeerde een eiwit -CTLA-4- dat als een rem op het immuniteitssysteem werkt. Hij realiseerde zich het potentieel om de rem op te heffen en onze immuniteitscellen aan het werk te zetten om tumoren te bekampen. Ook Honjo ontdekte een soortgelijk eiwit, maar PD-1 werkt op een andere manier. Niettemin is het ook zeer efficiënt in de strijd tegen de ziekte.

De prijs omvat een geldbedrag van omgerekend 870.000 euro. Sinds 1901 hebben 214 mensen deze Nobelprijs veroverd. Er waren vier Belgen bij: Jules Bordet in 1919, Corneille Heymans in 1938 en tot slot Albert Claude en Christian de Duve. Zij deelden de prijs in 1974 met de Amerikaan George Emil Palade.

Geen Nobelprijs voor Literatuur

De Nobelprijzen worden nu een week lang toegekend. Komende maandag kent de Zweedse centrale bank als laatste de Nobelprijs voor Economie toe. Vrijdag wordt bekend wie of wat de Nobelprijs voor de Vrede krijgt.

Uitzondering is de Nobelprijs voor de Literatuur: die valt dit jaar weg door een schandaal in de jury. Ter compensatie worden er in 2019 twee literatuurprijzen uitgeloofd.