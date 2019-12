Nijntje was het populairst, maar ‘Nederlandse’ planeet HAT-P-6 b gaat toch Nachtwacht heten AW

17 december 2019

16u51

Bron: AD.nl 0 Wetenschap Nederland heeft een naam gegeven aan een verre (exo)planeet, die nu nog als HAT-P-6 b door het leven gaat. Het hemellichaam gaat Nachtwacht heten. Hij draait om de ster HAT-P-6, die voortaan Sterrennacht heet. De Nederlandse namen gaan over de hele wereld gelden, dus ook in andere talen.

De namen Nachtwacht en Sterrennacht - twee van Nederlands beroemdste schilderijen - zijn goedgekeurd door de Internationale Astronomische Unie, die over alle namen in het heelal gaat. De organisatie bestaat 100 jaar en daarom mochten ruim honderd landen een naam geven aan een ster en een planeet.



De Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie had een wedstrijd voor de Nederlandse namen georganiseerd. Ongeveer 13.500 Nederlanders brachten daarin hun stem uit. De combinatie Moederpluis (ster) en Nijntje (planeet) kreeg de meeste stemmen. Beide namen vielen, wegens de eigendomsrechten, echter af.

6.100 voorstellen

De reserves waren de combinaties Sterrennacht en Nachtwacht, of Vuurduin en Brandaris. De andere keuzemogelijkheden in Nederland waren Leeghwater/Cruquius en Hurstrga/Exomna (godinnen). De vijf combinaties waren geselecteerd uit ongeveer 6.100 voorstellen.



Het is niet de eerste keer dat zo’n naamwedstrijd georganiseerd werd. In 2015 werd de naam van de ster 55 Cancri in het sterrenbeeld Kreeft veranderd in Copernicus, op voorstel van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS).



Buitenlandse namen

Ook andere landen mochten dit jaar namen geven aan een ster en een planeet. België vereerde de Nerviërs en de Eburonen, twee oude Keltische stammen, met de namen Nervia en Eburonia. Oostenrijk noemde zijn hemellichamen Franz en Sissi. Keizer Frans Jozef I en zijn vrouw keizerin Elisabeth, bijgenaamd Sissi, werden vereeuwigd in de film Sissi uit 1955, met Romy Schneider als keizerin.



Jordanië koos voor Wadirum en Petra, naar twee toeristische trekpleisters. Aruba koos voor twee van zijn stranden, Malmok en Bocaprins. Zambia noemde zijn ster Natasha, wat ‘bedankt’ in zijn taal betekent.



HAT-P-6 is een geelwitte dwergster. Hij staat op 905 lichtjaar afstand van de aarde, in het sterrenbeeld Andromeda. Zijn planeet is iets zwaarder dan Jupiter, de grootste planeet in ons zonnestelsel.