Nieuwe vondsten in Teotihuacán duiden op vroege contacten met Maya's SVM

14 juni 2019

14u34

Bron: Belga 1 Wetenschap Internationale archeologen hebben in de Mexicaanse ruïnestad Teotihuacán meer dan 2.400 fragmenten van menselijke beenderen ontdekt. Dat heeft het Mexicaanse Nationale Instituut voor Antropologie en Geschiedenis (INAH) bekendgemaakt. De vondsten zouden wijzen op eerste uitwisselingen tussen de Teotihuacán-cultuur in Centraal-Mexico en de zowat duizend kilometer zuidoostelijker bloeiende Maya-cultuur.

Tot dusver hadden wetenschappers de eerste contacten in het jaar 378 van onze tijdrekening gesitueerd. De nieuwe vondsten aan de Patio van zuilen in Teotihuacán zijn volgens het INAH echter ouder.

Naast de menselijke beenderen trof het team van onderzoekers ook keramiek aan met Maya-motieven. Dat zou volgens de wetenschappers van een groot banket kunnen komen. Ook werden resten van muurschilderingen in Maya-stijl aangetroffen. De vaststellingen wijzen erop dat de elite van de Maya's aan belangrijke evenementen op die plaats deelnam.

Tandenschade

Ten minste drie van de gevonden schedels zouden vervormingen en tandenschade vertonen die niet frequent voorkwamen in Teotihuacán, maar wel in het gebied van de Maya's. Eerste contacten tussen beide culturen zouden al tussen de jaren 300 en 350 tot stand gekomen zijn, zegt antropologe Naya Sugiyama.

De ruïnestad Teotihuacán ligt op 50 kilometer ten noordoosten van Mexico-Stad. Op zijn hoogtepunt (de vijfde en zesde eeuw; nvdr) was Teotihuacán de belangrijkste metropool van Meso-Amerika en een van de grootste steden ter wereld. Wat tot de ondergang van de cultuur geleid heeft omstreeks het jaar 800 is tot dusver onduidelijk. De site werd in 1987 Unesco-Werelderfgoed en is een van de belangrijkste toeristische attracties van Mexico.