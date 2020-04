Nieuwe test detecteert antilichamen tegen coronavirus in amper 10 minuten tijd AW

30 april 2020

15u59

Bron: Eurekalert 0 Wetenschap Waar de focus nu vooral ligt op het indammen van het aantal positieve testen op Covid-19, heeft men over enkele maanden wellicht baat bij het testen op antistoffen of antilichamen. Daardoor zou men immers kunnen inschatten hoeveel landgenoten (tijdelijk) immuun zijn voor het coronavirus.

De Belgische curves stabiliseren, waarna er hopelijk snel een duidelijke daling volgt. Voor het aantal overlijdens is dat alvast het geval, het aantal nieuwe besmettingen blijft eerder constant. Dat is allemaal relatief overigens, simpelweg omdat niet alle Belgen getest (kunnen) worden.

Omdat de symptomen van Covid-19 variëren van mild tot levensbedreigend, zijn er wellicht veel meer personen – die slechts milde of zelfs geen symptomen ondervonden - besmet met het nieuwe coronavirus dan werkelijk gerapporteerd wordt. Of we ooit zullen weten hoeveel landgenoten er écht besmet zijn geweest? “Wanneer we een bevolkingsonderzoek doen en gaan kijken wie er antistoffen heeft”, zei viroloog Marc Van Ranst eerder al. Alleen is dat praktisch niet haalbaar, al brengt een nieuwe test – die het menselijk bloed in amper tien minuten tijd test op antilichamen - daar misschien verandering in.



Om besmettingen sneller te detecteren, ontwikkelden enkele Chinese wetenschappers een snelle test. Daarvoor deden ze beroep op affiniteitschromatografie; een techniek waarbij een enkele verbinding geïsoleerd wordt uit complexe mengsels zoals bloed, urine of andere lichaamsvloeistoffen. Dat is overigens ook de techniek die bij zwangerschapstesten wordt gebruikt. Dat schrijven de onderzoekers in het vaktijdschrift ACS’ Analytical Chemistry.

Voor het onderzoek werden 19 personen getest, waarvan zeven reeds positief getest hadden op Covid-19. Alle zeven testten bij het recente onderzoek ook positief op antilichamen. Van de twaalf overige personen, die geen Covid-19 gehad zouden hebben, testte slechts één persoon eveneens positief op de antilichamen. Volgens de studie had deze persoon evenwel “verdachte klinische symptomen”, wat zou kunnen wijzen op een besmetting.

In afwachting van een vaccin

Testen zoals hierboven beschreven, zouden in de toekomst belangrijk kunnen zijn om te controleren of een pandemie zoals die veroorzaakt door het coronavirus werkelijk uitdoofde. In afwachting van een vaccin, dat wellicht nog even op zich laat wachten.

