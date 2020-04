Nieuwe studie: zelfs spreken kan risico op besmetting met Covid-19 vergroten Martijn Peters

16 april 2020

22u26 42 Wetenschap Rustig praten met een normaal stemgeluid zorgt, net zoals hoesten en niezen, voor druppels die in de lucht terechtkomen. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het National Institute of Health, die recent in het wetenschappelijk tijdschrift New England Journal of Medicine werd gepubliceerd. Dat zou het gevaar op besmetting met het coronavirus vergroten. Het goeie nieuws: het afschermen van de mond lijkt dit te kunnen vermijden.



Met hun experiment wilden de wetenschappers te weten komen hoeveel druppels, weliswaar van een niet-besmet persoon, er vrijkwamen tijdens het praten en hoe groot deze waren. Hiervoor lieten ze vrijwilligers meermaals “stay healthy” (“blijf gezond”, nvdr.) zeggen. De druppels die ontstonden tijdens het spreken, werden in beeld gebracht met behulp van een systeem bestaande uit een groene laser en een iPhone 11 Pro.

Zes keer besmettelijker dan hoesten

De onderzoekers zagen talloze druppels in het rond vliegen, die een grootte hadden tussen 0,002 en 0,5 mm. De ‘th’-klank deed de meeste druppels vrijkomen. Maar ook het stemvolume bleek een invloed te hebben. Hoe luider er werd gepraat, hoe meer druppels er de lucht in werden gestuwd. Tot slot wilden de wetenschappers ook weten of het bedekken van je mond ervoor kan zorgen dat er geen druppels meer in het rond vliegen.



En ja, dat hielp wel degelijk. Zo daalde het aantal druppels al tot 0 bij het gebruik van een vochtig washandje. Ook een andere wetenschappelijke studie zag al dat mondmaskers helpen tegen de verspreiding van druppeltjes die drager zijn van het coronavirus.

De resultaten van deze studies zijn niet verwaarloosbaar, willen we de verspreiding van het coronavirus verder beperken. In het bijzijn van iemand die hoest, reageren mensen bijna spontaan voorzichtiger, omdat deze persoon besmet kan zijn. Bij iemand die nog geen symptomen vertoont, is de waakzaamheid (onbewust) vaak nog eerder klein.

Belang van social distancing

Eerdere studies toonden al aan dat coronapatiënten vaak al enkele dagen voor de eerste symptomen optreden besmettelijk zijn, en dat het aantal druppels dat vrijkomt bij het spreken hoger is dan bij hoesten of niezen. Zo zagen de wetenschappers dat er zes keer meer druppels vrijkomen bij het tellen van 1 tot 100 dan bij één keer hoesten.

De studies demonstreren andermaal het belang van de maatregelen rond social distancing, want zelfs bij een gewoon babbeltje blijkt er duidelijk een risico op besmettingsgevaar te bestaan.

