Nieuwe studie suggereert dat rokers minder vaak ziek worden na besmetting met Covid-19 AW

06 mei 2020

15u44 4 Wetenschap Een kwart van de Franse (volwassen) bevolking rookt. Toch bleek amper 5 procent van de 482 coronapatiënten in het Hôpital Pitié-Salpêtrière in Parijs verstokt roker te zijn, een tendens die wetenschappers van het Franse onderzoekscentrum CNRS aan het denken zette. Heeft tabak, in het bijzonder nicotine, een positieve invloed op de gevolgen van SARS-CoV-2?

Laat dit duidelijk zijn: roken is en blijft ongezond, en rokers worden niet behoed voor een infectie met SARS-CoV-2. In tegendeel zelfs, rokers hebben een grotere kans op besmetting. Want terwijl je zo min mogelijk met je handen aan je gezicht mag zitten, brengen rokers hun handen de hele dag naar hun mond en neus. “Daarnaast zit je aan sigarettenpakjes, aanstekers en dergelijke. Door deze herhalende bewegingen is de kans op besmetting logischerwijs groter”, aldus Wanda de Kanter, longarts in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam.



Anderzijds lijken rokers minder symptomen te ontwikkelen eenmaal ze besmet zijn met het coronavirus. Dat verklaart meteen waarom er verhoudingsgewijs weinig rokers opgenomen worden in het ziekenhuis. Tabaksrook zou dus een beschermend effect kunnen hebben, zo stellen de onderzoekers. Hun hypothese werd gepubliceerd op Qeios.

Statistische analyse en biochemische benadering

De hypothese van de onderzoekers baseert zich op twee verschillende benaderingen: een statistische analyse van het aantal patiënten in Franse ziekenhuizen, en de biochemische processen die plaatsvinden in het menselijk lichaam. De resultaten van de statistische analyse werden hierboven alvast aangehaald: terwijl er tussen 28 februari en 9 april 482 besmette patiënten werden opgenomen in het ziekenhuis in Parijs, rookte amper vijf procent van hen. “Deze bevinding werd bevestigd door een onafhankelijk onderzoek”, aldus Jean-Pierre Changeux, onderzoeksleider en neurowetenschapper aan het Pasteur-instituut in Parijs.

De biochemische analyse leek te bevestigen dat tabak, in het bijzonder nicotine, een beschermend effect heeft. Nicotine zou zich immers aan exact hetzelfde eiwit (ACE2) hechten als SARS-CoV-2. Het coronavirus hecht zich aan dat receptoreiwit om vervolgens de cel binnen te dringen waarna we ziek worden. Nicotine zou dat proces een pak moeilijker maken of zelfs verhinderen.

Binnen drie weken zal een volgende fase van het onderzoek starten. Daarbij wordt de hypothese getest bij 1.500 proefpersonen. Het plan is om nicotinepleisters aan te bieden aan Covid-19-patiënten, hulpverleners en burgers. Vervolgens wordt – met behulp van een controle- en placebogroep – nagegaan wat het effect is op het ziekteverloop.

Grotere kans op besmetting en ernstige complicaties

De Franse studie is uniek in zijn soort: tal van studies bevestigden immers dat roken de kans op besmetting met het coronavirus vergroot. Daarnaast waarschuwde de Stichting tegen Kanker en de Federale Overheid eerder al om te stoppen met roken, vermits dat het risico op ernstige complicaties vergroot.

Het was een Chinese studie die als eerste wees op het verband tussen roken en zware longontstekingen bij een coronabesmetting. Eerder onderzoek had ook al aangetoond dat het risico op andere longontstekingen – bijvoorbeeld bacteriële – ook opmerkelijk hoger is voor rokers.