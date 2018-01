Nieuwe studie: “Dampen e-sigaret verhoogt risico op kanker en hartziektes” Hans Renier

30 januari 2018

12u25

Bron: Belga, The Daily Mail 1226 Wetenschap Het roken van elektronische sigaretten, of 'dampen', kan het risico op sommige soorten kanker en op hartziekten vergroten. Dat beweren onderzoekers aan de faculteit Geneeskunde van de universiteit van New York.

Bij vapen - van het Engelse 'vaporize' - of dampen, warm je een chemische vloeistof op in een speciaal toestelletje, en de damp daarvan adem je in. Die e-sigaretten zijn de voorbije jaren enorm populair geworden. Maar uit het nieuwe onderzoek blijkt dat het dampen misschien toch niet zo veilig is als algemeen gedacht.

Voor de studie werden in een laboratorium testen uitgevoerd op muizen en op menselijke cellen. De knaagdieren werden gedurende twaalf weken blootgesteld aan nicotinedamp. Op die tijd kregen ze het equivalent binnen van wat een mens op tien jaar tijd zou dampen. Aan het einde van het experiment vonden de wetenschappers schade in het DNA van de long- en hartcellen van de dieren. Meer schade dan bij een andere groep muizen, die gewoon aan gefilterde lucht waren blootgesteld. Bij menselijke long- en hartcellen werden vergelijkbare nadelige effecten vastgesteld.

Minder schadelijk dan gewone sigaretten

Volgens de onderzoekers muteerden de cellen veel sneller dan ze verwacht hadden. "Hoewel e-sigaretten minder kankerverwekkende stoffen bevatten dan conventionele sigaretten, kan dampen het risico op longkanker of hartaandoeningen verhogen", zegt professor Moon-Shong Tang, de centrale figuur achter de studie.