Nieuwe studie: “Coronavirus kan tot drie weken overleven op diepgevroren vlees en vis” KVE

23 augustus 2020

17u07

Bron: The Sunday Telegraph 38 Wetenschap Volgens een nieuwe studie kan het coronavirus tot drie weken overleven op bevroren vlees en vis. Wetenschappers menen dat dit een verklaring kan zijn voor uitbraken in landen die al een tijd geen nieuwe besmettingen meer hadden. Dat meldt The Sunday Telegraph.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Voor het onderzoek werden afzonderlijke stukjes zalm, kip en varkensvlees uit supermarkten in Singapore in kleinere blokjes gesneden, waarna een monster van het virus eraan werd toegevoegd.

Om het vlees en de vis te bewaren werden omstandigheden gesimuleerd die overeenkomen met de omstandigheden waarin voedsel tussen landen wordt vervoerd: min 4 graden is de standaard koeltemperatuur en min 20 graden is de standaard vriestemperatuur.



Na 21 dagen was het coronavirus nog steeds op de monsters aanwezig. De onderzoekers waarschuwen nu dat dit een verklaring kan zijn voor uitbraken in landen die al lange tijd geen nieuwe besmettingen meer hebben gehad - en dat dit kan leiden tot toekomstige pieken.

Verklaring

“Er is een verklaring nodig voor uitbraken in regio’s waar het virus verdwenen leek”, zo stelt de studie. Recente uitbraken hebben zich onder meer voorgedaan in Vietnam, Nieuw-Zeeland en delen van China waar er al enkele maanden geen gevallen meer waren.

“De invoer van besmet voedsel en voedselverpakkingen kan een bron zijn voor dergelijke uitbraken. Hoewel met vertrouwen kan worden beweerd dat overdracht via besmet voedsel geen belangrijk infectiekanaal is, is het een belangrijke hypothese dat het transporteren van besmette items naar een regio zonder Covid-19 een nieuwe uitbraak kan initiëren”, klinkt het.

Het regelmatig wassen van de handen en het grondig reinigen van apparatuur in bedrijven waar voedsel wordt verwerkt, is aangewezen om de kans op verspreiding van het virus op deze manier te verkleinen, stellen de wetenschappers. Eerder waren er al uitbraken in enkele vleesverwerkende bedrijven in ons land en andere landen.

“De auteurs bespreken, heel verstandig, hoe belangrijk het is dat fabrieksarbeiders gestimuleerd moeten worden om niet naar het werk te gaan als ze symptomen vertonen of in contact zijn gekomen met besmette personen”, verklaarde professor James Wood, hoofd van de faculteit Diergeneeskunde aan de Universiteit van Cambridge.

De studie - die nog moet worden beoordeeld door vakgenoten - verscheen op BioRxiv, een preprint-server voor de biowetenschappen.

Lees ook:

OVERZICHT. In sommige Europese landen stijgt aantal nieuwe besmettingen met meer dan 70 procent: dit is er aan de hand (+)

China vindt sporen van coronavirus op vracht Ecuadoriaanse garnalen

”Coronavirus kan zich verplaatsen over afstand van meer dan 8 meter in slachterijen”