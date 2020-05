Nieuwe studie: “Coronavirus dook niet vroeger dan eind 2019 op en verspreidde zich razendsnel” Joeri Vlemings

06 mei 2020

08u19

Bron: CNN 2 Wetenschap Het nieuwe coronavirus stak pas eind vorig jaar voor het eerst de kop op en begon dan aan een razendsnelle verspreiding. Dat blijkt uit een nieuwe Britse studie. De wetenschappers zelf hadden het liever anders gezien, omdat ze hoopten dat het virus al eerder onder de mensen was en zo de groepsimmuniteit had kunnen aanzwengelen.

De wetenschappers van het University College London Genetics Institute deden genetisch onderzoek naar het nieuwe coronavirus op basis van data van meer dan 7.600 coronapatiënten wereldwijd. Ze legden 198 terugkerende genetische mutaties van het virus bloot, maar dat betekent nog niet dat SARS-CoV-2 - zoals wetenschappers het virus noemen - inmiddels ook gevaarlijker is geworden.

Een groot deel van de globale genetische diversiteit van het coronavirus werd aangetroffen in alle landen met een grote uitbraak. Dat suggereert dat het virus zich over de hele wereld verspreidde, toen het eind 2019 opdook bij mensen in de Chinese miljoenenstad Wuhan. “Dit sluit het scenario uit dat het virus onder de mensen circuleerde lang voor het ontdekt werd en dus ook dat al grote delen van de bevolking besmet raakten”, is de conclusie van het team rond professor Francois Balloux van de University College London. Hij hoopte eigenlijk vast te stellen dat het virus wél al enkele maanden langer aan het rondgaan was, zodat we kans zouden maken op een grotere immuniteit. Helaas. Balloux schat dat wereldwijd niet meer dan tien procent van de bevolking het virus al opliep.

Voorvader

Hij is wel niet verontrust door de mutaties. “Alle virussen muteren, dat is hun natuur. Mutaties op zich zijn niet slecht en niets wijst erop dat het coronavirus sneller of trager muteert dan verwacht. Tot nu toe kunnen we niet zeggen of het minder of meer dodelijk en besmettelijk wordt.”

Het is via die mutaties dat wetenschappers zicht krijgen op de ontstaansgeschiedenis van dat virus, omdat een virus bij elke replicatie zelf fouten maakt. De gemeenschappelijke ‘voorvader’ van het virus moet zo eind 2019 ontstaan zijn. Die periode komt overeen met die waarop het nieuwe coronavirus op een menselijke gastheer is overgesprongen. “We zijn echt, echt, echt zeker dat dit eind vorig jaar gebeurd is”, is de conclusie van de nieuwe studie, die werd gepubliceerd in het vakblad Infection, Genetics and Evolution.

De ploeg van Balloux vond ook genetische bewijzen dat het virus in Europa, in de VS en elders al weken mensen aan het besmetten was voordat er officiële gevallen opdoken in januari en februari. De allereerste patiënt vinden is volgens de professor onmogelijk. “Het is zinloos patiënt zero te zoeken, want er zijn zoveel patiënten zero.”

