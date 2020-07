Nieuwe sterren ontdekt die buiten onze Melkweg ontstaan zijn en ermee botsten Joeri Vlemings

12 juli 2020

12u15

Bron: CNN 6 Wetenschap Astronomen hebben nieuwe sterren in ons melkwegstelsel ontdekt die daar waarschijnlijk niet ontstaan zijn. Dat blijkt uit een nieuwe studie onder leiding van Lina Necib van het California Institute of Technology. De sterrencluster kreeg de naam Nyx mee, naar de Griekse godin van de nacht.

De 250 sterren zouden een overblijfsel zijn van een klein sterrenstelsel dat met onze Melkweg is gebotst en erdoor opgeslokt is. Het zijn restanten van een voormalig dwergstelsel, dat Nyx werd gedoopt en dat uit een ander sterrenstelsel afkomstig is. De sterren bevinden zich in de nabijheid van de zon en strekken zich uit over zo’n 6.000 lichtjaren boven en onder de schijf van de Melkweg, als je die van opzij zou bekijken. De sterren draaien niet alleen mee met de schijf van de Melkweg, maar bewegen zich ook in de richting van het centrum ervan.

Necib en haar team vonden de omvangrijke sterrenstroom met computersimulaties en door de data na te pluizen van zo’n 7 miljoen sterren, waarvan ruimtetelescoop Gaia exact de driedemensionale snelheid vastlegde. Op die manier - het gaat om nieuwe ‘Deep Learning’-methodes - konden de astronomen ook de restanten van een ander en al eerder ontdekt dwergstelsel opsporen, Worststelsel genaamd. Dat was eveneens met de Melkweg in botsing gekomen.

De onderzoekers hopen in de toekomst te kunnen achterhalen wanneer Nyx is opgeslokt door de Melkweg, waar het sterrenstelsel vandaan kwam en wat de chemische structuur is.

De studie werd gepubliceerd in Nature Astronomy.