Nieuwe sneltest detecteert coronavirus binnen 5 minuten

12 oktober 2020

Bron: Science Magazine 4 Wetenschap Met stijgende coronacijfers drijven tal van landen de testcapaciteit op. Waarom? Omdat potentiële coronahaarden op die manier snel en efficiënt gedetecteerd kunnen worden. Hoe sneller, hoe beter, luidt het devies. Om die reden hebben wetenschappers een nieuwe manier gevonden om SARS-CoV-2 op amper vijf minuten op te sporen.

Een sneltest of antigeentest die binnen het kwartier weergeeft of iemand besmet is, bestond al. Maar een nieuwe test - waarbij CRISPR-genbewerking wordt gebruikt – pitst daar nog eens tien minuten van af en geeft binnen vijf minuten weer of iemand besmet is. Daarmee zou de nieuwe test de snelste (op CRISPR gebaseerde) diagnose ter wereld kunnen zijn. Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers op MedRxiv, een preprint-server voor de geneeskunde.

Virusdeeltjes herkennen

Hoe het werkt? CRISPR (een afkorting van de Engelse term Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) maakt deel uit van het verdedigingsmechanisme tegen virussen. Het zijn codes in het DNA die worden gebruikt om virussen te herkennen. Zodra het virus herkend wordt, komt er bij deze nieuwe test een fluorescerend deeltje vrij waardoor het virus oplicht. Bovendien geeft de mate waarin het deeltje oplicht weer hoeveel virusdeeltjes het monster bevat. Dat kan helpen bij de behandeling van patiënten.



De techniek waarbij CRISPR wordt ingezet om virussen te detecteren, bestond al. Alleen hebben wetenschappers het proces zodanig versneld waardoor het resultaat van de test geen 24 uur op zich laat wachten maar binnen vijf minuten bekend is.

Nobelprijs

De wetenschapster die het onderzoek in goede banen leidde, Jennifer Doudna, werd enkele dagen geleden overigens nog geloofd voor haar onderzoek naar de revolutionaire CRISPR/Cas9-techniek: de Amerikaanse Doudna ontving de Nobelprijs voor Scheikunde samen met haar Franse collega Emmanuelle Charpentier. Dankzij CRISPR/Cas9 kan genetisch materiaal van zowat alle levende wezens op aarde nu snel, precies en eenvoudig worden gemanipuleerd.