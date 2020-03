Nieuwe satellietbeelden brengen afname van lucht- én lichtvervuiling in kaart AW

30 maart 2020

12u57

Bron: NASA 6 Wetenschap De luchtverontreiniging in Europa en China is sterk afgenomen dankzij de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Vooral in (wereld)steden waar een lockdown van kracht is, is een groot verschil te zien in concentraties stikstofdioxide, alsook lichtvervuiling. Het was in jaren niet zo donker in de (Chinese) steden.

Satellietbeelden zijn niet alleen indrukwekkend, ze hebben vaak ook een praktisch nut. Zo tonen ze bijvoorbeeld wat een lockdown doet met de lucht- én lichtvervuiling. Aan de hand van de lichtvervuiling is overigens ook goed te zien of een lockdown al dan niet goed wordt nageleefd.



Een onderzoeksteam van het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA analyseerde enkele beelden die ’s nachts gemaakt werden. Zo wilden ze patronen van energieverbruik, transport, migratie en andere economische bewegingen in kaart brengen. Studieobject? Wuhan, de Chinese stad waar het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 voor het eerst is uitgebroken.



De satellietbeelden die in januari – voor de lockdown op 23 januari - werden gemaakt, staan in schril contrast met de beelden van februari. Op het eerste beeld lichtten alle snelwegen, vanuit de felgekleurde cirkel (Wuhan), nog op. Dat betekent dat het transport van en naar andere steden nog druk in beweging was. Op het tweede beeld – in februari, toen er een volledige lockdown gold - zijn de verbindingen echter afgezwakt, tot zelfs helemaal verdwenen. Ook op een meer gedetailleerde afbeelding (zie hierboven) van het commerciële Jianghan District toont hoe een lockdown tal van - anders zo drukke - verbindingswegen doet uitdoven.

Ook in Europa zijn de (positieve) gevolgen van de lockdowns inmiddels gebleken. De gemeten hoeveelheid stikstofdioxide in Milaan was de afgelopen vier weken een kwart lager dan een jaar geleden en in Rome daalde de hoeveelheid tot 35 procent. In het zwaar getroffen Bergamo werd vorige week 47 procent minder stikstofdioxide uitgestoten.

Ook in de Franse hoofdstad Parijs, alsook in de rest van het land, is een duidelijk verschil waar te nemen.

Stikstofdioxide (NO2)

Blootstelling aan stikstofdioxide kan zorgen voor luchtwegklachten, astma-aanvallen en een verhoogd risico op infecties. Het is niet duidelijk of dit de toestand van mensen met het coronavirus verslechtert, aldus het agentschap in Kopenhagen. Daar is meer onderzoek voor nodig.

Meer over Wuhan

Europa

milieu

Parijs

Kopenhagen

China

Bergamo

NASA