Nieuwe planetenzoeker TESS vindt vierde exoplaneet en honderden sterren waar leven mogelijk is

29 maart 2019

10u16

De NASA-telescoop TESS heeft een nieuwe exoplaneet gevonden ter grootte van de planeet Saturnus. De planeet met de naam TOI197.01 is een soort "hete Saturnus" en heeft een doormeter die ongeveer negen keer groter is dan die op aarde.

De gasbol TOI197.01 cirkelt erg dicht bij zijn ster en is op 14 aardse dagen weer rond. Daardoor is de temperatuur op de planeet waarschijnlijk veel hoger dan die op aarde. Ze is ongeveer 60 keer zwaarder dan de aarde. De gastster waar ze rond cirkelt is ongeveer 5 miljard jaar oud en iets zwaarder en groter dan onze zon.

Sinds de lancering in april 2018 speurt TESS als opvolger van de beroemde Kepler-telescoop het heelal af op zoek naar dipjes in het licht van ongeveer 200.000 nabijgelegen sterren. Dergelijke dipjes wijzen meestal op een planeet die voor een ster passeert. De nieuwe planeet is al de vierde die TESS kon vinden.

Tegelijkertijd met de nieuwe planeet gaf de NASA ook een lijst vrij van de meest veelbelovende sterren met mogelijk planeten in hun zogenaamde ‘leefbare zone’, die afstand die leven op de planeet mogelijk maakt. Het gaat om een lijst van 1.822 sterren waar TESS nu gerichter op zoek kan gaan naar de bijbehorende planeet. 408 sterren daarvan zouden bovendien bij planeten horen waar het stralingsniveau ongeveer even hoog is als het niveau dat wij van de zon krijgen. Dat verhoogt de kans op leven nog.