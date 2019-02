Nieuwe NASA-missie wil ‘s werelds grootste mysterie oplossen AW

14 februari 2019

11u42

Bron: NASA 1 Wetenschap Het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA zal in 2023 een nieuwe veelbelovende missie lanceren die een van ’s werelds grootste mysteries moet oplossen: hoe het heelal ontstond, maar vooral waardoor het zo snel evolueerde.

SPHEREx is de bijnaam die de nieuwe ruimtemissie krijgt. En het instrument dat wordt ingezet om tal van data te verzamelen is werkelijk een technologisch hoogstandje. Zo is het in staat om op zoek te gaan naar nabij-infrarood licht, alsook kan het de sterrenhemel afspeuren op optische golflengten.



Op die manier is het in staat om de gegevens van meer dan 100 miljoen sterren en stervormingsgebieden in ons eigen Melkwegstelsel te verzamelen, en daarnaast de gegevens van zo'n 300 miljoen andere sterrenstelsels op een afstand van tot tien miljard lichtjaar. Hallucinante cijfers die samen het drieledige doel van de missie moeten dienen.

Evolutie van het heelal

Allereerst moet de missie de ruimtelijke verdeling van de donkere materie – een ongrijpbare en onzichtbare stof in het heelal die zich zo onderscheidt van zichtbare materie – in kaart brengen. Op die manier wil men ook meer te weten komen over de uitdijing of evolutie van die materie. Astronomen hopen zo een van ’s werelds grootste mysteries te ontrafelen: waardoor dijde het heelal zo snel uit, slechts een (nano)seconde na de oerknal?

(Lees verder onder de foto)

Daarnaast zal de totale lichtproductie van sterren en sterrenstelsels worden gemeten om zo hun geschiedenis te bepalen. Tot slot zullen de astronomen tijdens de missie onderzoeken in welke mate de cruciale elementen van leven (koolstof, waterstof, stikstof, zuurstof, zwavel en fosfor) in de Melkweg voorkomen.

Galactische kaart

“Deze verbazingwekkende missie zal een schat aan unieke gegevens voor astronomen zijn”, aldus Thomas Zurbuchen, administrator voor het Directoraat Wetenschapsmissies van NASA. “De missie zal resulteren in een ongekende galactische kaart met daarop de allereerste ‘vingerafdrukken’ van ons bestaan.”

SPHEREx zal in 2023 gelanceerd worden en zal twee jaar lang belangrijke data verzamelen. De veelbelovende missie zal zo’n 242 miljoen dollar (214 miljoen euro) kosten, exclusief de opstartkosten.

Bekijk ook: