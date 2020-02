Nieuwe NASA-beelden tonen hoe de wereld er zou uitzien als alle oceanen opdroogden avh

05 februari 2020

11u48

Bron: NASA, Business Insider, Forbes 10 Wetenschap Nieuwe beelden van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA tonen hoe de Aarde er zou uitzien als alle oceanen werden drooggelegd. Op een wetenschappelijke animatie is te zien hoe over de hele wereld de zeebodem verschijnt naarmate de zeespiegel zakt en zo twee derde van het aardoppervlak wordt blootgelegd. En vanaf ongeveer 2 kilometer komen de eerste onderwaterbergen tevoorschijn.

NASA-wetenschapper Horace Mitchell maakte in 2008 al een animatie van een drooggelegde Aarde. Maar James O’Donoghue, voormalig NASA-wetenschapper en planetair onderzoeker aan het Japan Aerospace Exploration Agency, ging opnieuw met die beelden aan de slag. O’Donoghue verhoogde de resolutie en vertraagde de animatie, zodat de oceanen geleidelijk aan worden drooggelegd. Een tracker toont met hoeveel meter de zeespiegel zakt.

Tot 11 kilometer diep

Vanaf enkele tientallen meters komen de eerste onderwaterlandschappen al tevoorschijn en vanaf ongeveer 2 à 3 kilometer ligt het overgrote deel van de zeebodem bloot. Vanaf 6 kilometer is het meeste water verdwenen, maar het laagste deel ligt nog eens 5 kilometer dieper. De Marianentrog in de Stille Oceanen, onder het vulkanische eiland Guam, is liefst 11 kilometer diep. Het is de diepste krocht ter wereld. Op de bodem van de Marianentrog is de druk meer dan 1.000 keer hoger dan aan de oppervlakte.

Onze voorouders gingen te voet naar Engeland

Op een opgedroogde Aarde komen plots nieuwe vulkanen en tektonische platen bloot te liggen. Maar de animatie vertelt ons ook iets over het leven van onze voorouders. Omdat veel van het huidige oceaanwater nog vastgevroren zat op de polen, lag de zeespiegel 20.000 jaar geleden nog zo’n 130 meter lager. Door die lagere zeespiegel konden mensen nog gebruik maken van landbruggen tussen eilanden en zelfs tussen continenten. Zo zou bijvoorbeeld een tunnel tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk toen nutteloos geweest zijn, want daar lag gewoon een landbrug tussen. Ook Alaska en Rusland waren verbonden, net als Noord- en Zuid-Amerika.