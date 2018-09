Nieuwe kaart Antarctica legt alle geheimen van het continent verbluffend gedetailleerd bloot Jolien Meremans

08 september 2018

13u54

Bron: USA TODAY 1 Wetenschap Een nieuwe topografische kaart van Antarctica geeft het continent verbluffend gedetailleerd weer. Wetenschappers slaagden erin om van Antarctica het best in kaart gebrachte continent op aarde te maken. Met de kaart hopen wetenschappers de klimaatverandering en zeespiegelstijging beter te begrijpen.

Wetenschappers van de Ohio State University en de University of Minnesota hebben naar eigen zeggen de beste, meest complete en nauwkeurigste kaart ooit gemaakt van het ijzige continent aan de onderkant van onze wereld.

Hoge resolutie

"Tot nu toe waren de kaarten van de planeet Mars gedetailleerder dan die van Antarctica", verduidelijkt Ian Howat, hoogleraar aardwetenschappen aan de Ohio State. "Nu is Antarctica het best in kaart gebrachte continent op aarde."

De kaart maakt gebruik van satellietbeelden met een hoge resolutie om het continent "verbluffend gedetailleerd" weer te geven. Het geeft ook een nieuwe kijk op de klimaatverandering en helpt onderzoekers de precieze hoogte van elke berg te achterhalen.

3 biljoen ton ijs verdwenen

"Aangezien Antarctica de hoogste, droogste en een van de meest afgelegen plaatsen op aarde is, hebben we nu een ongelooflijk topografisch model om in de toekomst vergelijkingen te maken", zegt Paul Morin, onderzoeker aan de Universiteit van Minnesota.

Door de opwarming van de aarde is het landschap de afgelopen decennia dramatisch veranderd. Sinds 1992 is er meer dan 3 biljoen ton ijs uit Antarctica gesmolten. Dat bleek uit een onderzoek eerder dit jaar.

"Met de kaart kunnen we het smeltende ijs beter controleren dan ooit tevoren", zei Morin. "Dat zal ongetwijfeld helpen om de impact van de klimaatverandering en zeespiegelstijging te begrijpen. We zullen het nu ook bijna levensecht kunnen waarnemen.”