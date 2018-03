Nieuwe hybride zonnepanelen halen ook energie uit regen Joeri Vlemings

13 maart 2018

17u07

Bron: The Guardian 6 Wetenschap Nieuwe zonnepanelen zullen ook energie opwekken als de zon niet schijnt en zelfs als het regent. De praktische uitwerking laat waarschijnlijk nog wel een paar jaar op zich wachten, maar de hybride technologie is intussen toch weer wat opgeschoten.

Zonne-energie is wereldwijd meer en meer in trek, met dank aan de forse prijsdaling het laatste decennium van zonnepanelen die energie genereren. Nadeel is wel nog altijd dat géén zonlicht gelijkstaat met géén energie. 's Nachts ligt de productie dus sowieso stil.

Aan de Chinese universiteit van Soochow is een nieuwe technologie voorgesteld, die twee transparante polymeerlagen bovenop een fotovoltaïsche zonnecel plaatst. Wanneer regendruppels op de lagen vallen en er dan afrollen, genereert de wrijving statische elektriciteit. "Ons toestel kan overdag altijd elektriciteit opwekken, bij elk weertype", zei Baoquan Sun van de universiteit van Soochow. "Bovendien kan het zelfs 's nachts als het regent stroom genereren."

De technologie - gekend als tribo-elektrische nanogenerator (Teng) - is op zich niet nieuw en al eerder gebruikt in zonnepanelen. Maar het ontwerp is wél nieuw en een pak eenvoudiger en efficiënter dan de al bestaande. Omdat een van de twee polymeerlagen dienst doet als elektrode voor zowel de Teng als de zonnecel. Het toestel weegt daardoor ook een stuk minder.

Rendement nog hoger

"In de toekomst willen we dit integreren in mobiele en flexibele apparaten, zoals elektronische kleding", zegt Sun. "Het rendement van het uitgangsvermogen moet wel nog verder worden verbeterd voordat het in de praktijk kan worden gebracht." Sun verwacht binnen drie tot vijf jaar een prototype van zijn product te kunnen ontwikkelen.

Andere Chinese onderzoekers hebben in het verleden al Tengs op zonnecellen geplaatst om stroom te halen uit wind. Volgens Sun kan zijn toestel eveneens met die technologie overweg.

De hybride zonnepanelen zouden onder meer in ons regenachtige en bewolkte land goed van pas kunnen komen. Maar alles hangt af van hoeveel energie ze uit regendruppels kunnen halen. Volgens expert Varun Sivaram is dat voorlopig helemaal niet duidelijk. Zijn vermoeden is dat het alleszins niet zo gek veel zal zijn.

Professor Keith Barnham van het Londense Imperial College zegt in The Guardian dat windenergie de meest efficiënte complementaire energiebron voor zonnepanelen is. "En dat werkt even goed in de regen!" besluit hij.