Nieuwe fabriek zet robots in … om robots te bouwen Arne Adriaenssens

27 oktober 2018

18u20

Bron: De Telegraaf 0 Wetenschap In een nieuwe Chinese vestiging van robotbouwer ABB gaan de werknemers vervangen worden door robots. Het is de eerste keer dat een robotbouwer zelf robots inzet in de productielijn.

Het is zover. Robots kunnen zich vanaf nu eigenhandig voortplanten. Niet in de natuurlijke, plezierige manier waarop wij het doen, maar wel aan een lopende band. De Zwitserse robotgigant ABB Robotics heeft besloten een nieuwe fabriek te bouwen waar robots zullen worden ingezet om hun soortgenoten in elkaar te vijzen. Die zal in China komen te staan en zal de productie voor Azië grotendeels op zich nemen. Tegen 2020 zouden de eerste robots er van de band moeten rollen.

De robot-maakt-robot productie is de volgende stap in de snel evoluerende automatisering. Door werknemers door machines te vervangen kan de prijs van het productieproces flink naar beneden waardoor de robots goedkoper in de rekken kunnen. Hiermee willen ze inspelen op de importheffingen die de Verenigde Staten hen aan de lopende band oplegt voor de Amerikaanse markt.

Robots zijn sowieso al erg populair in China. Vorig jaar alleen kochten Chinese bedrijven 138.000 stuks aan bij ABB. Die worden voornamelijk ingezet voor het bouwen van auto’s en elektronische apparaten.