Nieuwe dinosoort komt aan het licht na opgraving van 66 jaar geleden SVM

02 juli 2020

11u10 0 Wetenschap Nader onderzoek van fossielen die al in 1954 opgegraven werden in Zwitserland heeft geleid tot de identificatie van een 'nieuwe' dinosaurussoort. Paleontologen van de Universiteit Utrecht deden hun ontdekking samen met collega's uit München en Zürich. De onvolledige resten komen uit de collectie van de Universiteit van Zürich.

Eerst dachten de kenners ten onrechte dat de resten van een plateosaurus waren. Bij nadere analyse bleken ze van een andere dino te zijn. Het gaat om een tot nog toe onbeschreven voorouder van de sauropoden, de plantenetende 'langnekdino's'. Het dier moet zo'n 225 miljoen jaar geleden geleefd hebben, aldus de onderzoekers.

Langnekdino's werden wereldberoemd door de ‘Jurassic Park’-films uit de jaren 90. De voorouder die nu een wetenschappelijke beschrijving gekregen heeft, was een stuk kleiner dan de enorme sauropoden die later over de aarde zouden heersen. De paleontologen schatten op basis van de onvolledige resten die ze aantroffen dat hij 9 tot 10 meter lang was.

Samentrekking

Ze hebben de dino ook meteen een naam gegeven: Schleitheimia schutzi. Het is een samentrekking van Schleitheim -het plaatsje waar de resten gevonden werden- en de naam van de vinder, Emil Schutz.

Evolutionair stond de Schleitheimia al heel dicht bij de sauropoden. Het dier was zeer robuust gebouwd en bewoog waarschijnlijk op vier poten. "Zo zie je maar weer, je hoeft niet altijd naar exotische landen te reizen om nieuwe dinosaurussen te ontdekken en nieuwe inzichten te krijgen in hun evolutie. Soms is een bezoek aan het lokale museum of een opgraving voor de deur voldoende”, besluit paleontoloog Oliver Rauhut van de Ludwig Maximilians-Universiteit in München.