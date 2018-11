Nieuwe dinosaurussoort ontdekt in Argentinië Redactie

03 november 2018

08u17

Bron: Belga 0 Wetenschap Spaanse en Argentijnse paleontologen hebben de overblijfselen ontdekt van een dinosaurussoort die 110 miljoen jaar geleden in Argentinië leefde, in de buurt van de Andes. De soort kreeg de naam 'Lavocatisaurus agrioensis'. De ontdekking werd gepubliceerd in het gespecialiseerde tijdschrift Acta Palaeontologica Polonica en openbaar gemaakt door de National University of Matanza, in de buurt van Buenos Aires.

De Lavocatisaurus agrioensis was een herbivoor van 12 meter lang en leefde in een woestijngebied, in wat nu de provincie Neuquén is. De plaats is bekend voor de paleontologische sites en olievelden.

Jongere exemplaren

"We hebben de meeste botten van de schedel en een grote hoeveelheid tanden gevonden, waardoor we een zeer complete reconstructie konden uitvoeren", zegt José Luis Carballido, onderzoeker aan het museum voor paleontologie Egidio Feruglio in Trelew (Patagonië). Andere botten van de nek, staart en rug zijn ook ontdekt. In de buurt van de volwassen Lavocatisaurus agrioensis hebben wetenschappers ook de resten van twee jongere exemplaren van 6 tot 7 meter lang gevonden.