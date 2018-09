Nieuwe bloedtest detecteert slaaptekort en maakt autorijden in de toekomst mogelijk veiliger AW

25 september 2018

18u08 0 Wetenschap Een simpele ademtest achterhaalt op 1,2,3 of chauffeurs een glaasje te veel dronken. Maar voorlopig bestaat er geen objectieve manier om het tekort aan slaap –wat bijna net zo gevaarlijk is- te controleren. Al komt daar dankzij een nieuw onderzoek misschien verandering in.

Wanneer het lichaam beroofd wordt van voldoende rust functioneren de neuronen in onze hersenen niet naar behoren. Dat betekent dat de menselijke controlekamer onvoldoende prikkels ontvangt en uitstuurt en onze reflexen vertragen. Het spreekt voor zich dat dat tot gevaarlijke toestanden kan leiden achter het stuur.



Gelukkig zijn enkele wetenschappers aan het onderzoekscentrum voor slaap in het Verenigd Koninkrijk druk in de weer met het verschaffen van een wettelijk kader. Zo zouden politieagenten slaaptekort kunnen aanduiden als meespelende factor of zelfs als oorzaak van een verkeersongeluk.

40 participanten, 40 uur zonder slaap

Tijdens de ontwikkeling van de bloedtest werden een 40-tal participanten gedwongen om wakker te blijven voor veertig uur. Hun bloedresultaten werden vergeleken met enkele proefpersonen die een normale nachtrust achter de rug hadden. Door het bloed van de twee groepen te vergelijken, konden wetenschappers maar liefst 68 markers onderscheiden die op een slaaptekort wijzen. In 92 procent van de gevallen konden ze de bloedstalen correct linken aan een proefpersoon met slaaptekort.

Geen officiële cijfers

Omdat slaaptekort voorlopig nog niet objectief gemeten kan worden, zijn er geen officiële cijfers van het aantal verkeersdoden of ongelukken in België veroorzaakt door slaaptekort. Wel oordeelden talrijke wetenschappelijke studies dat het risico op een verkeersongeval tot wel twee keer zo hoog zou zijn wanneer een bestuurder te weinig slaapt. Daarnaast zjin er in de Verenigde Staten wel geschatte cijfers. Slaapdronken rijden zou daar de oorzaak zijn van maar liefst 72.000 ongelukken, 44.000 gewonden en 800 doden (2013).

Acuut versus chronisch slaaptekort

Aangezien deze test enkel deelnemers met een acuut slaaptekort (één nacht) onder de loep nam, volgt er nog een tweede onderzoek dat het bloed zal onderzoeken van personen met een chronisch of langdurig slaaptekort. Bovendien zullen verdere studies uitwijzen of het mogelijk is om de bloedtest in de praktijk te gebruiken.