Nieuw wapen tegen teken: middel droogt hun speeksel op, waarna ze sterven

28 augustus 2019

16u35

Bron: American Chemical Society 12 Wetenschap Amerikaanse onderzoekers hebben een nieuw wapen tegen teken ontdekt. Het bestrijdingsmiddel heeft een grote impact op de werking van de speekselklieren van de diertjes, waarna het speeksel van de teek opdroogt en ze vijftien keer minder bloed kunnen opzuigen. Het middel wordt de teken uiteindelijk na twaalf uur fataal.

“Om teken te bestrijden gebruikt de landbouwsector vooral neurotoxische insecticiden, maar die kan je moeilijk in woonwijken gebruiken. Daarom gingen we op zoek naar nieuwe methoden”, zegt Daniel Swale, entomoloog aan de Universiteit van Louisiana. “De ziekte van Lyme is in het noordoosten van de Verenigde Staten namelijk sterk in opmars.”

“Wat we al wisten was dat de speekselklier van cruciaal belang is voor de levenswijze van de teek”, zegt doctoraatsstudent Zhilin Li, die meewerkte aan het onderzoek. “Het is dus een potentieel doelwit om nieuwe bestrijdingsmiddelen op te richten.

Bij het onderzoek lag de focus vooral op het kalium-ionenkanaal, een belangrijk onderdeel van de afscheidingsklieren bij geleedpotigen. Teken kregen runderbloed met middelen die de kalium-ionenkanalen blokkeren. Hierdoor produceerden ze tot 95 procent minder speeksel en zogen ze vijftien keer minder bloed op. Uiteindelijk werd het middel de teken na twaalf uur fataal.