Nieuw onderzoek over 'social distancing': "Anderhalve meter afstand is niet voldoende"

28 maart 2020

18u50

Bron: The Telegraph 72 Wetenschap Anderhalve meter afstand houden, zo luidt het advies volgens de regels van ‘social distancing’. Maar is dat voldoende? Volgens een nieuwe studie van het prestigieuze Massachusetts Institute of Technology (MIT) moeten we die regels herbekijken. De wolk ‘virusdruppeltjes’ die we bij het niezen verspreiden, zou zich veel verder verspreiden dan we nu denken.

Dat ‘social distancing’ enorm belangrijk is in de strijd tegen corona, wordt ons al enkele weken ingepeperd. En het valt op, we houden ons eraan. Met behulp van tape in de rij bij de bakker, een winkelkar in de supermarkt of een praatje maken op afstand. Een nieuwe studie van het MIT toont echter aan dat de druppeltjes die we uitstoten bij het hoesten of niezen zich veel verder verspreiden dan anderhalve meter.

In een warme, vochtige atmosfeer zouden die virusdruppeltjes zich verplaatsen met snelheden van 10 tot 30 meter per seconde. Ze kunnen zo een wolk vormen die zich over 7 à 8 meter kan uitspreiden.

In dezelfde studie waarschuwen de onderzoekers ervoor dat de druppeltjes urenlang in de lucht kunnen blijven rondzweven als ze zich bewegen via ventilatie- of klimaatregelsystemen. Volgens het MIT kunnen de virusdeeltjes daarin gedragen worden via wolken van lucht.

De wetenschappers denken dat hun bevindingen een invloed zullen hebben op hoe we in de toekomst met ‘social distancing’ zullen omgaan. “De huidige richtlijnen om afstand te bewaren zijn gebaseerd op schattingen die nog geen rekening hielden met de mogelijke aanwezigheid van een wolk die de druppeltjes over een grotere afstand kan dragen”, klinkt het.

Grotere afstand

“Mogelijk leidt het ertoe dat we op termijn een grotere afstand in acht moeten nemen bij ‘social dictancing’, of dat bijvoorbeeld zorgmedewerkers hun beschermende kledij ook moeten dragen als ze niet in de onmiddellijke nabijheid van een geïnfecteerde patiënt zijn”, melden ze in een artikel in de Journal of the American Medical Association.

Viroloog Steven Van Gucht reageerde in VTM NIEUWS op de studie. “Misschien dat enkele druppeltjes inderdaad een grotere afstand afleggen dan die anderhalve meter”, zegt hij. “Maar in elk geval is dat wel een werkbare en effectieve afstand.”

