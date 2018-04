Nieuw gadget 'AlterEgo' kan je gedachten lezen lva

07 april 2018

03u06

Bron: MIT, The Guardian 0 Wetenschap Aan het Technologisch Instituut van Massachusetts (MIT) heeft een team van onderzoekers een nieuwe headset ontwikkeld die je gedachten kan lezen. Zonder hardop te spreken kan het toestel je gedachten transcriberen en je interne vragen beantwoorden.

De transcriptie van onze gedachten gebeurt door middel van electrodes die in contact staan met onze huid. Het toestel, dat in Tokio werd voorgesteld op het congres van de Association for Computing Machinery, ziet eruit als een bijzondere headset. Je bevestigt het aan je oor en het loopt naar beneden langs je kaak en kin. Vier electrodes onder het plastieken omhulsel vangen de subtiele neuromusculaire signalen op die worden geactiveerd wanneer we onze gedachten stil verbaliseren. De signalen worden dan gekoppeld aan bepaalde woorden in een computersysteem.

Het computersysteem kan vervolgens antwoorden en doet dat via "bone conduction". Het geluid wordt met andere woorden via onze botten geleid. Dat betekent dat enkel jij hoort wat er wordt gezegd. Dankzij deze techniek blijven je oren vrij om naar de omgevingsgeluiden te luisteren.

Op dit moment heeft het toestel een accuraatheid in de transcriptie van 92%. Dat cijfer is het resultaat van een test bij 10 personen die telkens ongeveer 15 minuten duurde. Dat is minder dan de 95% accuraatheid van Google's spraakherkenningtoepassingen met een traditionele microfoon, maar Arnav Kapur, de hoofdonderzoeker in het project, zegt dat het systeem nog zal verbeteren.

Minder verstorend dan smartphone

Het team van onderzoekers wil dat het toestel voor bepaalde zaken onze smartphones vervangt. "We kunnen niet leven zonder onze gsm's, onze digitale toestellen. Maar momenteel is het gebruik van deze toestellen heel verstorend", zegt Pattie Maes, professor in mediawetenschappen aan MIT. "Als we iets willen opzoeken dat relevant is in het gesprek, moet ik mijn telefoon vinden, mijn paswoord ingeven en daardoor verschuift mijn aandacht volledig van mijn omgeving en de mensen bij wie ik ben naar mijn telefoon".

Het gebruik van AI-assistenten zoals de Assistant van Google, Alexa van Amazon en Siri van Apple is op dit moment ook nog zeer verstorend. AlterEgo moet deze toepassingen intiemer en minder ingrijpend of zelfs gênant maken doordat mensen met hun assistent kunnen "spreken" zonder dat iemand het merkt.