Nieuw en dodelijk ijs ontdekt dat buitenaards leven misschien wel onmogelijk maakt

02 november 2018

20u16

Bron: Live Science 3 Wetenschap Onderzoekers hebben een nieuw soort superijs ontdekt, eentje dat de hoop op buitenaards leven kan vernietigen. Het vermenigvuldigt zich met een snelheid van meer dan 1.600 kilometer per uur en het bevindt zich diep onder onze voeten. En wetenschappers begrijpen nu eindelijk hoe het precies in zijn werk gaat, vermoedelijk ten koste van buitenaards leven.

Afgelopen jaar in maart onthulden onderzoekers dat ze voor het eerst het dodelijke ijs hadden teruggevonden. En dat in diamanten die in Zuid-Afrika en China werden opgediept. De ijsachtige substantie was er diep ingekapseld en bleef vloeibaar omwille van de extreme druk en hitte.



Voor de vondst van zulke diamanten hadden ze het bestaan van zulk ijs voorspeld, maar dat wist niemand met staalhard bewijsmateriaal aan te tonen. De vondst in de diamanten bevestigde het vermoeden dat de aarde een vloeibare mantel -tussen de aardkorst en de kern- bezit. Die mantel bestaat uit een kristalstructuur zoals die van diamanten. Nu pas begrijpen de onderzoekers hoe die mantel precies gevormd wordt.

Ice Vll

Bepaalde combinaties van temperatuur en druk zorgen ervoor dat het dodelijke ijs, dat de naam Ice Vll kreeg, ontstaat. Hoe intenser de temperatuur en drukcombinatie wordt, hoe sneller het ijs gevormd wordt. En dat zo’n 600 kilometer onder onze voeten.



Het vormingsproces van dat ijs is wel problematisch voor eender welk buitenaards leven. Bepaalde drukpieken, bijvoorbeeld door een meteoorinslag, zorgen immers voor een explosieve groei van het ijs, dat zich voortbeweegt met een snelheid van 1.600 kilometer per uur. Dat zou elke vorm van leven, op levensvatbare planeten zoals Aarde, al doen uitdoven voordat het echt kan beginnen. De mens heeft het geluk dat het proces zich diep onder onze voeten afspeelt.