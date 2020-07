Nieuw deeltje ontdekt van categorie die nooit tevoren is geobserveerd HR

01 juli 2020

17u26

Bron: Belga 0 Wetenschap Wetenschappers van het Europees Centrum voor Nucleair Onderzoek (CERN) hebben een nieuw type van tetraquark ontdekt. De vondst moet wetenschappers helpen beter in te zien op welke complexe wijze quarks zich aan elkaar binden om composietdeeltjes te vormen zoals protonen en neutronen die zich in de atoomkern bevinden.

Het nieuw gevonden deeltje is waarschijnlijk het eerste van een categorie die nog nooit tevoren is geobserveerd.

In het algemeen groeperen quarks zich in groepen van twee of drie om deeltjes te vormen die de naam hadron dragen. Decennialang veronderstellen theoretici het bestaan van hadrons die uit vier of vijf quarks bestaan, soms beschreven als tetraquarks of pentaquarks. In de laatste jaren hebben experimenten het bestaan van meerdere van die exotische deeltjes bewezen. Ze vormen het ideaal laboratorium voor de studie van één der meest fundamentele krachten van de natuur, de sterke kernkracht die protonen, neutronen en de atoomkernen, die de materie vormen, bijeenhouden.

Bovendien is gedetailleerde kennis van de sterke kernkracht essentieel om uit te maken of nieuwe, onverwachte, processen een aanwijzing vormen van nieuwe fysica of gewoon standaard fysica zijn, zegt het CERN. Gelijk hoe, het nieuwe tetraquark moet de theoretici helpen de modellen van kwantumchromodynamica, de theorie die de sterke kernkracht omschrijft, te testen.

