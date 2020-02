Nieuw coronavirus heet voortaan Covid-19 Redactie

11 februari 2020

22u51 0 Wetenschap De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) noemt het nieuwe coronavirus voortaan Covid-19. Dat heeft het hoofd van de WHO bekendgemaakt. Ook meldde de organisatie dat het eerste vaccin tegen het virus binnen achttien maanden klaar kan zijn.

Eerder duidde de WHO het virus aan als 2019-nCoV. De ‘co’ in de nieuwe naam staat voor corona, de ‘vi’ voor virus en de ‘d’ voor disease, het Engelse woord voor ziekte.

De nieuwe naam moest voldoen aan een aantal criteria. De WHO zegt dat een omschrijving is gezocht die niet verwijst naar een geografische locatie, een dier, persoon of groep mensen en die ook makkelijk uit te spreken is. Dat moet volgens de WHO stigma's en onnauwkeurigheden omtrent het virus voorkomen.

De WHO houdt een conferentie in Genève over de bestrijding van het virus, dat inmiddels al 25 landen heeft bereikt. WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus toonde zich optimistisch dat er een “reële kans” is dat verspreiding van het virus een halt kan worden toegeroepen.

Tedros riep de internationale gemeenschap op eensgezind op te treden tegen het nieuwe coronavirus, om erger te voorkomen. “Als we dat niet doen, kan dat leiden tot veel meer besmettingen en veel hogere kosten”, waarschuwde de topman.

Er zijn inmiddels ruim 42.000 besmettingen en meer dan 1017 sterfgevallen vastgesteld in China. Buiten dat land gaat het volgens de WHO om 393 ziektegevallen, onder wie 135 mensen die positief zijn getest aan boord van een cruiseschip voor de kust van Japan.

