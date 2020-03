Nieuw collectief platform om de evolutie van coronapandemie in kaart te brengen ttr

30 maart 2020

16u46

Bron: belga 10 Wetenschap Een groep medische experts, wetenschappers en big data-specialisten lanceert ‘ covid19stop’ , een collectief en anoniem platform om de evolutie van de pandemie in kaart te brengen. Zo kan iedereen deelnemen aan de strijd tegen het coronavirus.

Burgers kunnen de evolutie van het virus in België in realtime volgen door dagelijks basisvragen te beantwoorden over hun gezondheidstoestand. "We willen de bestaande gegevens aanvullen", zegt Geoffroy Bauer, een van de initiatiefnemers. "Het zal ons in staat stellen de evolutie te zien van het grote aantal lichte gevallen die niet worden getest en om trends eerder te detecteren op nationaal en lokaal niveau."

‘Covid19stop’ wil meer informatie verzamelen om veldwerkers en politieke besluitvormers in staat te stellen snel de reële impact van het virus te analyseren en eventueel de maatregelen aan te passen. "Ieder van ons moet de omvang van de pandemie en het belang van het respecteren van inperkingsmaatregelen beter meten", aldus het collectief.

De gegevens die dagelijks meegedeeld worden, betreffen alleen de ernstigste gevallen. Het gaat dus enkel om mensen die worden getest, waardoor anderen, met milde symptomen, uitgesloten worden van de statistieken.

