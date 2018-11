Niet alle Amerikaanse presidenten verleenden kalkoenen gratie: geschiedenis van een vreemde traditie LVA

22 november 2018

Niet alle Amerikaanse presidenten verleenden kalkoenen gratie: geschiedenis van een vreemde traditie

Naar jaarlijkse traditie verleende de Amerikaanse president Donald Trump dinsdag gratie aan twee kalkoenen naar aanleiding van Thanksgiving. In plaats van in de maag van een Amerikaanse familie zullen 'Peas' en 'Carrots' tussen soortgenoten belanden op de campus van een universiteit in de staat Virginia. De presidentiële kalkoen had niet altijd zoveel geluk. Hoe is deze traditie eigenlijk ontstaan?

Het is president Abraham Lincoln die in 1863 als eerste een kalkoen zou hebben gespaard. Lincolns jonge zoon Tad zat daar voor iets tussen. Hij gaf het beest een naam, Jack, behandelde hem als huisdier en smeekte zijn vader het dier te redden, wat zijn vader dan deed. Jack was echter geen Thanksgiving-voer, maar was oorspronkelijk bedoeld voor kerstmis.

In 1873 begon Horace Voce, eigenaar van een kalkoenboerderij in de Amerikaanse staat Rhode Island, de traditie om de president ieder jaar een kalkoen ter gelegenheid van Thanksgiving te schenken. De toenmalige 18de president van de VS, Ulysses S. Grant, kreeg van Vose dat jaar een exemplaar van 17 kilo. Vose, die de naam Kalkoenkoning kreeg, bleef dit doen tot 1913, toen Woodrow Wilson president was.

Het enige opmerkelijke voorval in heel die periode was in 1904. Toen berichtte de krant The Boston Herald dat de kinderen van Theodore Roosevelt de kalkoen doorheen heel het Witte Huis hadden achtervolgd en hem al roepend en tierend hadden gepest en gepluimd tot de vogel uitgeput was terwijl de president lachend toekeek. Het verhaal bleek achteraf vals te zijn want het beest werd dood geleverd en helemaal klaar voor de oven.

Toen de Kalkoenkoning stierf in 1913 vochten concurrenten om zijn plaats van presidentiële kalkoenleverancier in te nemen. In 1923 probeerde president Calvin Coolidge verandering te brengen in de traditie. Hij zei dat hij wel zijn eigen vogel zou bezorgen. Maar toen het Witte Huis dan werd overspoeld met geschenken gaande van kalkoenen en eenden naar herten en zelfs een wasbeer, koos Coolidge dan toch voor de kalkoen. Het wasbeertje werd trouwens Rebecca gedoopt en hield hij bij als huisdier.

Levende kalkoen

President Harry S. Truman wordt vaak gezien als de eerste president die een kalkoen gratie verleende in 1947. Dat klopt niet. Hij was de eerste die een levende kalkoen kreeg van de National Turkey Federation, het bedrijf dat vanaf dan de vogel aanlevert. Truman at het beest gewoon op, net zoals Dwight D. Eisenhower en Lyndon B. Johnson. John F. Kennedy kreeg het in 1963 niet over zijn hart.

Op 19 november kreeg Kennedy een kalkoen van 25 kilogram met een bordje om zijn nek waarop stond “Good Eating, Mr. President!”. JFK spaarde het beest: “We zullen hem gewoon laten groeien”. Hij nam nooit de woorden “gratie” in de mond, hoewel sommige kranten het wel zo beschreven. Drie dagen later werd Kennedy vermoord.

Het was president Richard M. Nixon die ermee begon de kalkoen te bevrijden en naar een boerderij te sturen waar hij kon blijven leven. Maar ook Nixon gebruikte daarvoor niet het woord “pardon” of “gratie”.

Begonnen als grap

Ronald Reagan was de eerste president die sprak van “gratie verlenen” tijdens de jaarlijkse kalkoenceremonie. Dat was vooral als mopje bedoeld. Toen de pers hem vroeg of hij van plan was zijn medewerkers Oliver North en Robert Poindexter die in de Iran-Contra-affaire verwikkeld waren gratie te verlenen, wees Reagan naar de kalkoen: “Misschien verleen ik hem gratie.”

Onder George W. Bush werd het in 1989 officieel een traditie de kalkoen gratie te verlenen. Terwijl dierenactivisten buiten protesteerden tegen de ceremonie verklaarde Bush: “Ik garandeer jullie, deze mooie kalkoen zal niet op tafel belanden, niet deze jongen - ik verleen hem bij deze de presidentiële gratie”.

President Barack Obama maakte over het hele gebeuren veel grapjes. “Het presidentiële amt, de machtigste positie in de wereld, brengt overweldigende verantwoordelijkheden met zich mee. Dit is daar geen voorbeeld van”, zei hij in 2013. Dierenorganisatie PETA noemde de hele ceremonie een “pijnlijk achterhaald event" dat de “massaslachting van ongeveer 45 miljoen zachtaardige, intelligente vogels belicht”.

De meeste van de kalkoenen leven niet lang na hun presidentieel pardon. Ze zijn meestal zo vetgemest dat ze niet langer dan een jaar na hun vrijlating leven.