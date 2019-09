Nederlandse geologen onthullen geschiedenis van verloren continent dat begraven ligt onder Europa AW

Wist je dat er onder het zuiden van Europa een verloren continent ligt? Niet Atlantis, maar wel Groot Adria. Het continent was 140 miljoen jaar geleden zo groot als Groenland maar verdween 100 tot 120 miljoen jaar geleden van de radar. Nu ontrafelden onderzoekers aan de universiteit van Utrecht het verleden en de ondergang van het verloren continent.

Tien jaar lang spendeerden de Utrechtse geologen aan hun onderzoek. De uiteindelijke analyse van de onderzoekers is ongezien en moet een “enorme klus” geweest zijn volgens Laurent Jolivet, geoloog aan de Sorbonne University in Parijs en niet betrokken bij het onderzoek.



De enige zichtbare elementen die overblijven van het verloren continent zijn slechts enkele kalkstenen die verspreid liggen over de bergketens van Zuid-Europa en Azië.

Van supercontinent naar Groot Adria

Enkele miljoenen jaren voor die botsing, werd Groot Adria gesplitst van het zuidelijke supercontinent, ook wel Gondwanaland genoemd. Oorspronkelijk bestond dat continent uit gebieden die tegenwoordig in het zuidelijk halfrond liggen waaronder Antarctica, Afrika en Zuid-Amerika alsook Groot Adria.

Botsing

Maar 240 miljoen jaar geleden scheurde Gondwanaland plotseling in stukken. En zo ontstond Groot Adria. Het nieuwe continent verplaatste zich stilletjes naar het noorden, en verdween reeds voor een stukje in de zee. Totdat het 100 tot 120 miljoen jaar geleden plots botste met het continent dat we nu kennen als Europa.

En hoewel de tektonische platen (stukken van de aardkorst) onder de continenten tijdens hun botsing met snelheden van amper 3 tot 4 centimeter per jaar voortbewogen, werd Groot Adria vrijwel volledig verwoest.

Het verloren continent verdween vrijwel volledig onder het dominante Europese continent. Sommige rotsen op Groot Adria waren echter niet zwaar genoeg om volledig te zinken. In plaats daarvan werd het gesteente ‘afgeschraapt’. “Vergelijk het met je armen in een strakke winterjas hijsen terwijl je een trui met lange mouwen aanhebt: de mouwen kruipen daarbij ook naar boven”, aldus Douwe van Hinsbergen, hoofdonderzoeker en geoloog aan de universiteit van Utrecht.

Geologische puinhoop

Toch blijft er niet bijzonder veel van dat lichte gesteente over. En de schaarse overblijfselen zijn verspreid over dertig verschillende landen, in een uitgestrekte regio van Spanje tot Iran. Verder nog is het Middellandse Zeegebied een “geologische puinhoop” volgens van Hinsbergen. “Alles is gebogen, gebroken en gestapeld.”

Na tien lange jaren stenen verzamelen, konden de onderzoekers dan toch de fatale botsing reconstrueren die het einde voor Groot Adria zou betekenen.

De Utrechtse onderzoekers waren overigens niet de eersten om het verloren continent onder de loep te nemen. Vorig onderzoek suggereerde reeds dat Groot Adria inmiddels zo'n 1.500 kilometer onder de oppervlakte van onze planeet begraven zou liggen.