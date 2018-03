Nederlands 'levenselixer' inspireert futuristen, bodybuilders en kattenliefhebbers Maarten Keulemans

30 maart 2018

12u31

Bron: De Volkskrant 0 Wetenschap Het wordt menens. Een halfjaar nadat een Amerikaanse miljonair als eerste het nog ongeteste Nederlandse ‘verjongingsmolecuul’ FOXO4-DRI bij zichzelf injecteerde, staan overal ter wereld groepjes avonturiers klaar om zijn voorbeeld te volgen, in de hoop op een lang en gezond leven. "Een kwestie van tijd voor er ongelukken gebeuren", waarschuwt de maker.

"Als ik het in mijn handen krijg en het voelt goed, dan doe ik het gewoon. Als futurist loop ik graag voorop", zegt Erwin van Lun, een Nederlandse informaticus die momenteel via internet medestanders werft voor een groepsinkoop van het dure verjongingsmolecuul FOXO4-DRI. Vier geïnteresseerden heeft hij naar eigen zeggen nu bijeen. "Ach, het is een eiwit, het is iets natuurlijks", meent Van Lun.

FOXO4-DRI is een experimenteel molecuul dat ‘ouderdomscellen’ ofwel senescente cellen wegbreekt uit het lichaam. Nog veel te gevaarlijk voor de mens, oordeelt de bedenker, moleculair bioloog Peter de Keizer van de Universiteit Utrecht, want het middel breekt ook veel gezonde cellen af en is nog niet getest op de mens. Bij muizen bleek het middel echter verjongend effect te hebben: de proefdieren werden fitter, iets behaarder en kregen een wat betere nierfunctie. De Keizer hoopt dat stoffen als FOXO4-DRI ooit kunnen helpen ouderdomsziektes zoals alzheimer en kanker te voorkomen.

