Nederlander wint alternatieve Nobelprijs voor onderzoek naar 'vies geld'

13 september 2019

Bron: AD 1 Wetenschap De Nederlandse hoogleraar infectiepreventie Andreas Voss van de Nijmeegse Radboud Universiteit is een van de wetenschappers die gisterenavond in de prijzen viel op de jaarlijkse uitreiking van de Ig Nobelprijzen, het ‘gekke’ maar inmiddels eveneens gegeerde zusje van de echte Nobelprijzen.

Voss, die de prijs deelt met zijn zoon Timothy en een Turkse collega, onderzocht welke bankbiljetten het meeste gevaarlijke bacteriën overbrengt. De microbiologen verzamelden bankbiljetten uit tientallen verschillende landen en besmetten die met resistente bacteriën. Proefpersonen moesten het geld vervolgens door hun handen laten gaan.

De uitkomst? Op de Roemeense leu houden sommige bacteriën het wel meer dan 24 uur vol, de Kroatische kuna is het ‘schoonst’. Als verzachtende omstandigheid voor het Roemeense papiergeld voert Voss wel aan dat het voorzien is van een plastic polymeerlaagje om vervalsing tegen te gaan. En juist op zo’n laag gedijen de bacteriën goed.

Voss’ advies aan mensen met smetvrees is simpel: gebruik plastic en elektronisch geld. “Ik gebruik eigenlijk nooit meer cash geld.”

Flashy pak van dollarbiljetten

Het onderzoek van Voss, die de prijs in een flashy pak van dollarbiljetten in ontvangst nam, past precies in de filosofie van de Amerikaanse wiskundige Marc Abrahams, die de Ig Nobelprijs in 1991 bedacht als parodie op de ‘echte’ Nobelprijs. Eerst lachen, dan nadenken, vond Abrahams. Het ‘gekke zusje’ van de Nobelprijzen is inmiddels uitgegroeid tot een onderscheiding waarvan veel wetenschappers (stiekem) toch hópen dat ze hem krijgen.

Er was ook veel te lachen tijdens de 29ste uitreiking van de prijzen in het Sanders Theatre van de Harvard Universiteit in het Amerikaanse Cambridge. Zo was er een onderscheiding voor de Italiaanse wetenschapper Silvano Gallus, die uitvond dat pizza gezond is. Tenminste, als die in Italië zijn gemaakt en gegeten. “We hebben vastgesteld dat pizza-consumptie in Italië beschermt tegen chronische ziekten waarvan we weten dat ze worden beïnvloed door je dieet: maagkanker en hartinfarcten”, aldus Gallus, die er wel aan toevoegt dat de Italiaanse pizza-ingrediënten deel uitmaken van het zogenoemde mediterrane dieet, dat bekende gezondheidsvoordelen heeft.

Prijs: waardeloos geld

De winnaars van de Ig Nobelprijzen ontvangen ieder een vrijwel waardeloos geldbedrag van tien biljoen Zimbabwaanse dollars. Ook kregen ze allemaal een minuut de tijd voor hun dankspeech, daarbij opgejaagd door een acht-jarig meisje dat continu jammerde “stop alsjeblieft, ik verveel me”.