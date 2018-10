Neanderthaler-kind werd (deels) opgegeten door groot vogelachtig wezen IB

15 oktober 2018

00u15

Bron: CNN, DM 0 Wetenschap Enkele jaren geleden ontdekten archeologen in Polen tijdens een opgraving een bonte verzameling beenderen. Uit een analyse blijkt nu dat het om zowel menselijke als dierlijke resten gaat. Mogelijk gaat aan de opmerkelijke vondst een gruwelijke geschiedenis vooraf: archeologen denken dat een vijfjarig Neanderthaler-kind deels is opgegeten door een groot vogelachtig dier.

De menselijke vingerkootjes die de archeologen terugvonden en die hoogstwaarschijnlijk aan een kind toebehoorden, blijken namelijk een erg poreus oppervlak te hebben en zijn bedekt met gaatjes. Archeologen gaan ervan uit dat die gaatjes in de botten zijn gekomen doordat de beenderen zich ooit in het spijsverteringskanaal van een groot, vogelachtig wezen hebben bevonden.

Om wat voor soort dier of vogel het gaat, is nog niet duidelijk. Onderzoekers hopen in de komende jaren op te kunnen helderen of het dier enkel de vingerkootjes van het kind heeft opgepeuzeld of dat het ook nog andere lichaamsdelen heeft buitgemaakt.

De botjes zelf zouden afkomstig zijn van een vijf- tot zevenjarig Neanderthaler-kind. Archeologen schatten dat ze zo’n 115.000 jaar oud zijn. Daarmee zijn het de oudste mensachtige resten die tot op heden in Polen zijn ontdekt.